Ranieri gaat voor El Ghanassy

Speelt KV Oostende in het slot van de transferperiode nog El Ghanassy kwijt? De voormalige Rode Duivel staat in ieder geval in de belangstelling van het Franse Nantes.

El Ghanassy arriveerde anderhalf jaar geleden vanuit het Noorse Stabaek IF transfervrij in Oostende. Hij kreeg van de kustploeg eerst een prestatiegericht contract om zich te bewijzen, maar kreeg nadien een contractverbetering.

De 27-jarige dribbelaar met Marokkaanse roots kende een moeilijk seizoenbegin omdat hij niet altijd in de pas liep, maar kwam de laatste weken weer beter uit de verf.

FC Nantes begon met nul op zes erg slecht aan de Ligue 1. Claudio Ranieri, de kampioenenmaker van Leicester City, is er trainer.

Het is maar de vraag of El Ghanassy van KV Oostende mag vertrekken. De kustploeg staat na drie nederlagen samen met Lokeren en Eupen op de laatste plaats in de Jupiler Pro League. Bovendien azen héél wat spelers - Musona, Siani, Cyriac - ook al op een vertrek.