Iran dreigt nucleair akkoord op te blazen

Iran dreigt ermee uit het nucleair akkoord te stappen indien de VS het nog meer sancties opleggen, dat zegt president Hassan Rohani. Gisteren maakte het Iraanse parlement al bekend meer middelen in hun raketprogramma te willen pompen.

Vorige maand kondigden de VS al nieuwe sancties tegen het Iraanse raketprogramma, maar volgens Teheran gaan deze sancties in tegen het kernakkoord van 2015. Dat akkoord hield in dat Iran internationale inspecteurs toelaat om te inspecteren of hun nucleaire al dan niet gebruikt worden om nucleaire wapens te maken. Hun raketprogramma valt volgens de autoriteiten niet onder dat akkoord, dat dient enkel ter bescherming, klinkt het.

Eerder raakte al bekend dat Iran meer wil investeren in dat raketprogramma. Lokale media noemden dat een antwoord op de sancties van de Verenigde Staten tegen Iran omwille van het raketprogramma.

Het gaat volgens het officiële persbureau IRNA om 520 miljoen dollar (440 miljoen euro) aan extra middelen: 260 miljoen dollar voor het raketprogramma en 260 miljoen dollar voor de Quds, de speciale eenheden van de Revolutionaire Garde die in het in buitenland, onder meer in Syrië, opereren.

“De Amerikanen moeten beseffen dat dit nog maar de eerste stap is”, zei parlementsvoorzitter Ali Larijani na de stemming. Hij noemde de beslissing nodig om “de terroristische en avontuurlijke handelingen van de VS in de regio” tegen te gaan.