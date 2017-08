Jonge vrouw dacht dat ze last had van acne, maar de realiteit was veel erger

Toen Marisha Dotson (28) uit de Amerikaanse staat Tennessee een puistje ontdekte op haar neus, maakte ze zich daar in eerste instantie geen zorgen over. Maar wanneer ze zag dat de pukkel na enige tijd een pak groter was geworden, riep ze toch de hulp in van een dermatoloog. Van hem kreeg ze vreselijk nieuws te horen.

De Amerikaanse vrouw trok voor het eerst naar een dermatoloog in 2014. Ze maakte zich zorgen om de grote puist op haar neus.

“In het begin zag het eruit als een gewone puist”, herinnert Marisha zich. “Het was gewoon een rood bultje. Maar na enige tijd begon de pukkel echt op te zwellen en pijn te doen. Ik kreeg er zelfs hevige koorts van. Op dat moment heb ik beslist om de hulp in te roepen van een dermatoloog.”

Na enkele onderzoeken stelde hij vast dat Marisha inderdaad geen last had van acne. Ze had een agressieve vorm van huidkanker. Volgens de arts had ze zelfs maar 20 procent kans om te overleven.

Dertig operaties

Marisha - die haar moeder verloor op zestienjarige leeftijd - moest een vijftien uur durende operatie ondergaan om het grootste deel van haar neus te laten verwijderen. De tumor werd weggehaald, maar helaas sloeg de daaropvolgende behandeling niet aan. Integendeel, ze ontwikkelde nieuwe tumoren op andere delen van haar gezicht.

Daardoor konden de chirurgen niet anders dan een deel van haar kaakbeen, haar huid en haar neusweefsel verwijderen. “Ik bleef achter met een gigantisch gapend gat in de linkerkant van mijn gezicht”, getuigt Marisha. “Ik moest implantaten gebruiken omdat ik anders niet meer kon eten door alle botten die verwijderd waren uit mijn gezicht.”

Uiteindelijk onderging de jonge vrouw dertig operaties om alle tumoren te verwijderen en haar gezicht te reconstrueren. Pas drie maanden geleden - na een harde strijd van drie jaar - kreeg ze te horen dat ze volledig genezen was.

Bloed, zweet en tranen

Nu heeft Marisha beslist om alle foto’s van haar gevecht te delen om anderen te inspireren. “Ik heb deze littekens verdiend en ik zou er trots op moeten zijn”, zegt ze. “Ze weerspiegelen mijn gevecht. Mijn bloed, zweet en tranen om te overleven. Het maakt me niet meer uit hoe ik er uitzie. Ik ben gewoon blij dat ik nog leef.”

Toch heeft ze ook nu nog een zware last te dragen. Ze zit namelijk opgescheept met een heleboel medische kosten die ze moet afbetalen. Daarom zamelt ze nu geld in om het hoofdstuk volledig af te sluiten én om een goed mondstuk te kunnen kopen.