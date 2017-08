Zo wil Ryanair overlast van dronken passagiers aanpakken

Luchtvaartmaatschappij Ryanair wil dat de Britse luchthavens maatregelen nemen om de overlast door dronken passagiers in vliegtuigen te verminderen. Zo stellen ze voor om geen alcohol meer te schenken voor 10 uur en een maximum van twee biertjes per passagier op te leggen.

Aanleiding voor het opmerkelijke voorstel is een reportage van het onderzoeksprogramma Panorama van de BBC. Daaruit blijkt dat het aantal arrestaties van dronken passagiers in Groot-Brittannië in een jaar tijd met 50 procent is toegenomen, tot bijna 400.

Ryanair wil daarom dat cafés in luchthavens geen alcohol meer schenken voor 10 uur en daarna niet meer dan twee glazen per passagier. Volgens een woordvoerder kan het niet zo zijn dat op vliegvelden onbeperkt alcohol wordt geschonken en de luchtvaartmaatschappijen nadien met de overlast zitten.

Als grootste budgetmaatschappij van Europa is Ryanair ook al gestopt met de verkoop van taxfree alcohol. Op de routes van Groot-Brittannië naar Ibiza en Alicant mag zelfs helemaal geen drank mee aan boord, na wangedrag van enkele dronken vakantiegangers.