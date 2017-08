Het blijft onrustig in de VS: actievoerders halen monument voor zuidelijke soldaten neer Video: Ruptly, Reuters

Tientallen actievoerders bezetten maandag de straten Durham, een stad in de Amerikaanse staat North Carolina en vernielden een standbeeld van een zuidelijke soldaat. De actie kwam er nadat een extreemrechtse betoging in Virginia een dodelijke afloop kende en ontaarde in zware rellen.

“The people united shall never be defeated (verenigde mensen zullen nooit worden verslagen, red.)”, zongen de actievoerders terwijl ze het monument voor de Geconfedereerde soldaten neerhaalden en vernielden. Verschillende betogers spuwden op het standbeeld en verkochten het enkele schoppen, terwijl ze trots bij het gevallen monument poseerden.

“Mensen kunnen worden gemobiliseerd als ze boos zijn”, zei een van de actievoerders in de Amerikaanse media. “Als genoeg mensen boos zijn, hoeven we niet te kijken naar politici en nemen we de zaak zelf in handen.”

Racisme en dodelijk geweld

Het standbeeld werd al in 1924 neergepoot voor de rechtbank van Durham en moest dienen als gedenksteen voor “de jongens die grijs droegen”, de soldaten die vochten voor de zuidelijke staten. Dit waren de elf staten die zich in de jaren 1860 afscheurden van de rest van de VS omdat ze slavernij wilden behouden.

De lokale politie van Durham verklaarde dat ze op de hoogte waren van de protestactie, maar zeiden dat het gerechtsgebouw niet binnen hun jurisdictie valt, waardoor ze niet konden ingrijpen. Verschillende politici konden de drieste actie naar eigen zeggen wel begrijpen, maar volgens de gouverneur van de staat, de Democraat Ray Cooper zijn er “betere manieren om dergelijke standbeelden te verwijderen”.

President Trump onder vuur

Het stadsbestuur van Durham reageerde op de protestacties, maar zei in een persbericht niets over het vernielde standbeeld. “We delen de gevoelens van verschillende gemeenschappen in het land die geweld en haat veroordelen, en we geloven dat er nood is aan beleefdheid in elke actie of antwoord”, aldus een woordvoerder van de stad.

President Trump krijgt bakken kritiek te slikken omdat zijn reactie op het dodelijk geweld in Virginia erg laat kwam en hij de schuld niet bij de extreemrechtse betogers legde. Volgens Democraten wilde Trump de extreemrechtse en ‘alt-right’ politieke activisten niet schofferen omdat ze een “loyaal deel van zijn politieke achterban vormen”. Ook verschillende senatoren en politici uit zijn eigen partij waren niet mild voor de geplaagde president.