Duitse voetbalfans bestoken elkaar met vuurwerk: "Dit kan niet”

De Duitse bekerwedstrijd tussen Hansa Rostock en Hertha BSC werd maandag tot tweemaal toe stilgelegd, nadat fans van beide ploegen elkaar bestookten elkaar met vuurwerk.

Hansa Rostock en Hertha Berlijn zijn streekgenoten en hartstochtelijke rivalen. Maar wat zich gisteren vooral na de rust afspeelde in het Ostseestadion was buiten alle proportie: fans van beide teams viseerden elkaar met vuurwerk, zodat scheidsrechter Robert Hartmann zich verplicht zag om de spelers naar binnen te sturen.

Even later werd het spel hervat, maar de tijdelijke luwte in het vuurwerkspektakel duurde niet lang. De ref stuurde iedereen daarom ten tweede male naar de catacomben. Tot woede van enkele hooligans, die vuur stichtten in enkele lege vakken. Ook extra politie-eenheden konden het wangedrag niet verijdelen. De wedstrijd lag daarom maar liefst twintig minuten stil. Pas daarna kon de wedstrijd weer hervat worden.

Foto: EPA

Voor wie het mocht interesseren: Hertha won uiteindelijk met 0-2, dankzij doelpunten van Mitchell Weiser en Vedad Ibisevic in de absolute slotfase.

“Dit kan niet”

Na afloop liet Hertha-manager Michael Preetz boos noteren: “Dit zijn scènes die geen mens in een voetbalstadion wil zien”, en ook wielrenner André Greipel spuwde zijn gal op Twitter: “Als trouwe Hansa Rostock-fan verheugde ik me op deze bekerwedstrijd, maar enkele “fans” stellen het voetbal weer in een slecht daglicht.”

Als stolzer @HansaRostock Fan habe ich mich auf das heutige @DFB_Pokal Spiel gefreut aber einige "Fans" ziehen die Kogge wieder in den Dreck — Andre Greipel (@AndreGreipel) 14 augustus 2017

