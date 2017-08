Jaren voor hij in Charlottesville een mensenmassa aanreed belde zijn gehandicapte moeder doodsbang naar de politie: “Hij heeft een mes”

Geruime tijd voor de 20-jarige James Alex Fields Jr. met zijn wagen in Charlottesville inreed op een massa tegenbetogers, was zijn gehandicapte moeder doodsbang van hem, dat meldt The Washington Post. Bij het incident viel één dode, de autoriteiten beschouwen het als een binnenlands terroristisch incident. Richard Spencer, een prominent alt-right-personage, wil de jongeman niet veroordelen en noemt de veroordeling van Trump “Kumbaya-gezever”.

James Alex was in 2010 amper 13 jaar toen zijn gehandicapte moeder paniekerig naar de politie moest bellen. Ze had zich opgesloten in de badkamer. Aan de telefoon legde ze uit hoe haar zoon haar een klap had gegeven en zijn hand over haar mond had gelegd. Hoe is hij zo kwaad kunnen worden? Ze had hem gevraagd wat minder te gamen. Daar stoppen de politiearchieven over Fields niet. In een ander rapport staat hoe hij een mes van 30 cm droeg, ook heeft hij zijn moeder ooit in het gezicht gespuwd.

Foto: AFP

“De moeder is bang dat hij agressief gaat worden”, noteert een agent in het politie-log, een jaar later in 2011. De moeder van Fields belde naar de hulpdiensten om hem te laten opnemen in het ziekenhuis, voor een psychiatrische screening.

Dit lelijk plaatje van Fields werd in de rechtbank geschetst, dat en zijn daden zorgden ervoor dat de rechter weigerde hem vrij te laten op borg. Hij staat terecht voor moord, slagen en verwondingen en vluchtmisdrijf.

”Wees voorzichtig en vredig betogen hé”

Bij de rellen vielen in totaal drie doden. Twee agenten kwamen om het leven nadat hun helikopter crashte, één vrouw overleed nadat Fields op een groep betogers was ingereden. Hij had meer dan 850 kilometer achter de kiezen om deel te nemen aan de betoging. Net ervoor had hij nog een sms’je naar zijn moeder gestuurd om te melden dat hij zijn kat naar haar appartement had gebracht. “Ik had hem nog gezegd dat hij voorzichtig moest zijn, dat hij op een vredige manier moest betogen”, zei zijn moeder.

Foto: REUTERS

Op de vraag van de rechter of hij een link had met Charlottesville moest hij schoorvoetend “neen” zeggen. Hij was er enkel om keet te schoppen met medestanders van extreemrechts, samen met fascistoïde relschoppers.

Neonazi

Op sociale media circuleren heel wat foto’s en posts van Fields, waaruit de link met het extreemrechtse en zelfs het neonazi-milieu duidelijk wordt. Hij plaatste foto’s van soldaten met swastika’s, van Hitler, van de Syrische dictator Assad en van Pepe The Frog, een symbool dat gelinkt wordt aan de alt-rightbeweging. Hij zou naar Charlottesville afgezakt zijn om mee te betogen met Vanguard America, een groepering die pleit voor een “volledig blank” Amerika. Hij diende twee jaar geleden ook enkele maanden in het Amerikaanse leger. Waarom hij er zo snel mee kapte, is niet bekend.

Richard Spencer, prominent alt-right-figuur: “Ik weiger deze jongeman te veroordelen.” Foto: AFP

In de rechtbank en bij de publieke opinie heeft Fields geen vrienden, bij the alt-right wel. Zo heeft Richard Spencer, een prominent alt-right-figuur, die openlijk pleit voor een gesegregeerd Amerika, zijn steun voor Fields uitgesproken. Hij wijst de ordediensten met de vinger, stellende dat zij schuld treffen omdat ze de betoging niet in de hand hadden. “De burgemeester en de gouverneur hebben bloed aan hun handen”, zei hij. “Het is hun job om de orde te bewaken, niet de chaos.”

Fields treft geen schuld, aldus Spencer. Hij stelde video’s te hebben gezien van een betoger die, kort voor hij op de massa mensen inreed, zijn auto te lijf ging met een baseball-bat. “Ik ga deze jongeman niet veroordelen, nu nog niet”, klonk het. “Het is goed mogelijk dat de controle is verloren omdat hij zich in het nauw gedreven voelde en dan op de gas te gaan staan en zo per ongeluk iemand doodde.”

Een stelling die uiterst twijfelachtig is gezien Fields achteruit reed om nog eens in te rijden op de massa.

Keert de alt right zich tegen Trump?

Ook gaf Spencer aan niet opgezet te zijn met de veroordeling door president Trump. Aanvankelijk hield Trump zich - tot grote woede van vele Amerikanen en tot grote blijdschap in extreemrechtse kringen - uiterst op de vlakte. Hij weigerde het racistisch geweld te benoemen voor wat het was. De Klu Klux Klan en andere racistische/fascistische organisaties afdoen als uitschot kreeg Trump niet over zijn lippen.

Na verpletterende druk en kritiek deed hij het dan toch, tot grote teleurstelling van Spencer. “Wat een Kumbaya-zever”, antwoordde Spencer op de u-bocht van Trump. Hij noemde de veroordeling “hol en vluchtig. Ik denk niet dat hij dat serieus neemt”, aldus nog Spencer