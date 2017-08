GERUCHTEN. Denayer in vizier van Italiaanse topclub, Sanchez alsnog weg bij Arsenal?

Nog twee weken tot de transfermarkt definitief zijn deuren sluit, maar heel wat ploegen zijn nog op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund lijkt de volgende megatransfer te worden, terwijl de geruchten rond Arsenal-ster Alexis Sanchez weer oplaaien. Rode Duivel Jason Denayer kan dan weer door een Italiaanse topper uit zijn lijden in de B-kern van Manchester City verlost worden.

Sanchez ploegmaat van De Bruyne en Kompany?

De naam van Alexis Sanchez doet al langer de ronde in de geruchtenmolen. De Chileen heeft nu ook een bod van Manchester City op zak. Volgens The Telegraph is de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne bereid om 60 miljoen pond (66 miljoen euro) op tafel te leggen voor de Arsenal-spits, die zijn laatste contractjaar in Londen ingaat. Sanchez zou in Manchester ongeveer 400.000 pond per week kunnen gaan verdienen.

Guardiola zou immers nog naarstig op zoek naar een extra aanvallend kracht in zijn ploeg, al luidt het in de Engelse pers ook dat het bod van de Citizens eigenlijk een test is om na te gaan hoe graag The Gunners hun steraanvaller willen houden. Arsenal-coach Arsène Wenger wil echter niet weten van een verkoop. En zeker niet van een overgang van zijn goalgetter naar een Premier League-concurrent. “Maar City zal niet stoppen met bieden tot het einde van deze maand”, meldt The Telegraph nog.

Alexis Sanchez Foto: AFP

Italiaanse interesse voor Denayer

De carrière van Rode Duivel Jason Denayer zit bij Manchester City helemaal in het slop. De 22-jarige verdediger heeft van trainer Pep Guardiola geen stek gekregen in de A-kern, en is op zoek naar een nieuwe ploeg om zijn carrière nieuw leven in te blazen. En het heeft er veel schijn van dat hij dat zal doen in Italië.

Want na interesse van het Spaanse Girona meent Goal dat ook de Italiaanse topclub Inter Milaan zijn oogje heeft laten vallen op de verdedigende werken van Denayer. Alternatieven voor de Nerazzurri zijn Eliaquim Mangala, zijn ploegmaat bij City, Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) en Juan Foyth (Estudiantes).

Dembélé dichtbij Barcelona

De overstap van Ousmane Dembélé naar FC Barcelona lijkt intussen dichterbij dan ooit. Nadat Borussia Dortmund lang weigerde om zijn goudhaantje te verkopen, heeft de Bundesliga-club volgens SPORT een bod van honderd miljoen van de Barcelonese club voor de Frans-Malinees aanvaard. Nochtans liet Dortmund-voorzitter Hans-Joachim Watzke eerder in Kicker optekenen dat hij de middenvelder niet zou laten gaan voor minder dan 150 miljoen euro.

Definitief is de transfer nog niet, want Dortmund en Barça zijn nog aan het onderhandelen over de mogelijke bonussen. De Duitsers willen 30 miljoen euro extra vangen als Dembélé uitblinkt in de Catalaanse hoofdstad, maar dat vinden ze bij de Blaugrana (voorlopig nog?) wat aan de hoge kant. Dembélé zelf blijft ondertussen nog op zijn eentje trainen nadat Dortmund hem omwille van de transferperikelen disciplinair schorste.

Ousmane Dembélé Foto: EPA

Transferactiviteit bij Chelsea

In Engeland wordt Alex Oxlade-Chamberlain gegeerd door twee topploegen: zowel Chelsea als Liverpool willen maar wat graag dat de pijlsnelle Arsenal-speler bij hen tekent. The Blues lijken in polepositie om de flankspeler uit het Emirates Stadium weg te plukken met een bod van 38,5 miljoen euro. De onderhandelingen tussen beide clubs uit Londen zouden al aan de gang zijn.

Alex Oxlade-Chamberlain Foto: Photo News

Chelsea-coach Antonio Conte is intussen ook op zoek naar versterking voor het centrum van zijn middenveld. Door de rode kaart van Cesc Fabregas in de seizoensopener tegen Burnley en de blessure van aanwinst Bakayoko (Monaco) kan de Italiaan daar voorlopig enkel Ngolo Kanté opstellen. Daarom overweegt Chelsea om zijn bod op Leicester-speler Danny Drinkwater te verhogen tot 27 miljoen euro, nadat Leicester eerder een bod van 16,5 miljoen weigerde. Ook Virgil Van Dijk en Ross Barkley blijven opties voor de huidige landskampioen van Engeland.

Juve drukt door voor Matuidi

Juventus viseert in zijn zoektocht naar een centrale middenvelder dan weer PSG-speler Blaise Matuidi. De Fransman lijkt dit seizoen tweede viool te zullen spelen in de lichtstad, en wil een leven als bankzitter vermijden met een transfer. De Italiaanse kampioen stopt volgens de Gazzetta dello Sport de onderhandelingen met Kevin Strootman, Emre Can en Steven N’Zonzi en gaat vol voor Matuidi, voor wie het twintig miljoen euro wil neertellen.