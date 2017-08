Brugge - In de Sint-Michielslaan in Sint-Michiels bij Brugge sloeg de bliksem dinsdagochtend in op een dak. De bewoners werden door een luide knal opgeschrikt. Omdat de elektriciteit ook was uitgevallen verwittigden ze de brandweer. Die kwam ter plaatse en stelde vast dat de blikseminslag enkele dakpannen vernield had. Met een warmtecamera gingen ze op zoek naar eventuele vuurhaarden in de isolatie. Uiteindelijk bleek dat het ook effectief even gebrand had.