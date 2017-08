Britten willen “tijdelijke douane-unie” om Brexit vlot te laten verlopen

De Britse regering heeft dinsdag een “ambitieuze nieuwe douaneregeling” gepresenteerd die de handel met de Europese Unie na de brexit “zo vrij en rimpelloos mogelijk” moet houden. Londen suggereert daarbij een “tijdelijke douane-unie” om problemen aan de grens in de eerste fase na de uitstap zoveel mogelijk te vermijden.

Het stond al even vast dat Groot-Brittannië eind maart 2019 niet enkel de Europese Unie, maar ook de eenheidsmarkt en de douane-unie verlaat. Maar volgens het dinsdag gepubliceerde voorstel zou de regering haar Europese partners kunnen voorstellen om in een eerste fase een “tijdelijke douane-unie” te behouden. Dat moet zekerheid bieden aan Britse en Europese bedrijven en ervoor zorgen dat ze zich slechts één keer moeten aanpassen aan de nieuwe douanerelatie. Dat eindresultaat zou een bijzonder soepele douanegrens of een nieuw “partnerschap” zonder douanegrens moeten worden.

Zakenleven nerveus

Brexit-minister David Davis erkende dinsdag in een toelichting bij de Britse openbare omroep BBC dat het zakenleven nerveus is over een vertrek zonder douane- en handelsakkoord. “We krijgen een nieuw douanesysteem. Een paar maanden voor we vertrekken zal het er zijn, maar het zou veel verstandiger zijn om een korte overgangsperiode te behouden waarin we de bestaande regels behouden.” Die overgangsperiode moet volgens hem ten laatste beëindigd worden voor de verkiezingen van 2022.

Binnen een douane-unie heffen de deelnemende landen geen onderlinge heffingen. Tegenover de rest van de wereld hanteren ze hetzelfde importtarief. Dat veronderstelt dat de deelnemende landen geen individuele handelsonderhandelingen voeren met derde landen. Davis meent echter dat Londen wel het recht heeft om tijdens de overgangsperiode handelsakkoorden te sluiten met andere landen. “We praten al met deze landen. We ondertekenen gewoon niets”, zei hij. De minister vindt ook niet dat het Europese Hof van Justitie de scheidsrechter moet worden van de tijdelijke douane-unie.

De Europese Unie wil momenteel nog niet met de Britse regering onderhandelen over de toekomstige handelsrelaties. Eerst wil ze vooruitgang boeken in de gesprekken over de financiële afwikkeling van de brexit, de vrijwaring van de rechten van burgers en de Ierse grenskwestie. Daarover presenteert de Britse regering woensdag een aantal voorstellen. Eind deze maand komen Europese en Britse onderhandelaars opnieuw bijeen in Brussel.