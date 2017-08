VIDEO. 17-jarigen van Dortmund winnen dankzij twee goals van... 12-jarig “Wunderkind”

De U17 van Borussia Dortmund hebben afgelopen weekend met 0-3 op het veld van SG Unterrath gewonnen. Niets speciaals toch? Was het niet dat één speler uitblonk met twee doelpunten. Zijn naam: Youssoufa Moukoko. Zijn leeftijd: amper... 12 jaar oud.

Moukoko kreeg dit seizoen een stek bij de U17-ploeg van de Borussen nadat hij bij de vijftienjarigen wervelde met liefst 33 goals in 21 matchen. En ook tegen zijn nieuwe vijf jaar oudere tegenstanders wist de 12-jarige Duitser met Kameroense roots meteen te overtuigen.

In de match tegen SC Unterrath dolde het “Wünderkind” van Dortmund in de vijftigste minuut eerst met een verdediger om de 0-2 enkele ogenblikken later droogweg binnen te schuiven. Geen zeven minuten later versierde hij een strafschop, die hij ook zelf omzette. Na Aubameyang en Dembélé heeft de Duitse Bundesliga-club zijn nieuwe goudhaantje beet.

Bekijk de beelden bovenaan van 1’58” tot 3’21”.