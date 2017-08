Youri Tielemans ziet Portugese ploegmaat naar Fiorentina verhuizen

De Portugese middenvelder Gil ‘Bastiao’ Dias wordt door AS Monaco, de club van Youri Tielemans, voor twee seizoenen uitgeleend aan Fiorentina. De Italianen hebben ook een aankoopoptie afgedwongen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De 20-jarige Gil Dias speelde vorig seizoen ook al op uitleenbasis voor het Portugese Rio Ave. Daar was hij in 39 wedstrijden goed voor acht goals en zeven assists.

Zondag mocht hij op de tweede speeldag van de Ligue 1 invallen tegen Dijon (1-4 winst). De middenvelder kwam in de 83e minuut Adama Diakhaby vervangen. Twintig minuten eerder was Tielemans in het veld gekomen.

Volgens bronnen dichtbij het dossier bedraagt de aankoopoptie 20 miljoen euro.