Deze jonge vrouw (22) werd geboren zonder vagina, maar kijkt nu uit naar haar eerste keer met haar vriend

Het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Dat is de zeldzame aandoening waar de Amerikaanse Kaylee Moats (22) aan lijdt. Door de ziekte is ze geboren zonder vagina en baarmoeder. Een levensveranderende operatie moet het haar nu mogelijk maken om voor de allereerste keer seks te hebben met haar vriend.

Kaylee Moats was al achttien jaar oud toen ze voor het eerst ontdekte dat er iets mis was. Haar twaalfjarige zusje was voor het eerst ongesteld geworden, terwijl zij haar maandstonden nog steeds niet had. Daarom trok ze met haar moeder naar een gynaecoloog.

“Ik vroeg me al een tijdje af waar je een tampon eigenlijk in moest steken”, vertelt Kaylee. “Ik vond daar beneden niks waar het in zou passen. Alles ziet eruit zoals het eruit moet zien. Maar ik vond gewoon geen opening.”

Geen vagina, geen baarmoeder

Na enkele onderzoeken vertelde de gynaecoloog haar dat ze geen vagina en geen baarmoeder had. Als gevolg van een zeer zeldzame aandoening.

“Toen ik het nieuws kreeg, was ik verdrietig en in de war. Ik was bang voor mijn toekomst. Ik wist niet wat er zou gebeuren en hoe ik ooit een eigen gezinnetje zou kunnen opbouwen.”

Intussen is Kaylee een prille twintiger en heeft ze al vier maanden een relatie met haar vriend Robbie Limmer. “Het heeft ongeveer een maand geduurd vooraleer ik hem durfde te vertellen wat er aan de hand was,” geeft ze toe. “Ook hij was in de war in het begin. Maar hij steunde me en zei dat er niets zou veranderen tussen ons. Hij focust zich ook niet echt op het seksuele aspect van onze relatie. Gelukkig, want zo lang ik geen vaginale opening heb, kunnen we weinig doen in bed.”

Operatie

Om daar verandering in te brengen, staat er voor Kaylee binnenkort een operatie op de agenda. Daarbij zal ze een kunstmatige vagina krijgen. “Ik kijk ernaar uit om eindelijk een seksuele relatie te hebben”, klinkt het. “Ik ben wel een beetje zenuwachtig om seks te hebben na die operatie. Ik weet niet of er iets mis kan gaan en of het pijn zal doen.”

Toch hangt er ook een negatieve kant aan vast. De operatie wordt namelijk gezien als plastische chirurgie, waardoor de verzekering niet zal tussenkomen. “Dat brengt me enorm van streek. Het is geen plastische ingreep aangezien ik er niet anders wil uitzien. Ik wil er normaal uitzien, zoals andere meisjes.”

Bovendien zal Kaylee ook nooit zelf kinderen kunnen krijgen aangezien ze nooit een baarmoeder zal hebben. “Ik probeer elke dag om ervoor te zorgen dat mijn beperking mij niet definieert, maar het is een dagelijks strijd. Ik probeer mezelf nog steeds te aanvaarden”, aldus Kaylee.