Boom rooien loopt mis: man (54) overlijdt

Het ongeval gebeurde in de bosrijke tuin van de man in de Hoogstraat in Beerzel. Foto: RR

Putte - In de Putse deelgemeente Beerzel is een 54-jarige man om het leven gekomen bij het rooien van een boom. De man had zich beveiligd met een reddingsgordel, maar kreeg daarbij een stuk van de vallende stam op zijn lichaam. Hij stierf ter plaatse.

De feiten speelden zich maandagavond af in de bosrijke tuin van de man in de Hoogstraat in Beerzel. De eigenaar was een hoge boom aan het rooien en had al enkele stukken van de top van de boom al verwijderd. Toen hij op een hoogte van een achttal meter een volgende stuk stam had doorgezaagd, liep het mis. Een zwaar stuk van een tweetal meter kwam op hem terecht.

Het slachtoffer viel daarbij niet op de grond, want hij droeg een valbeveiliging. Maar de impact van de vallende stam was te groot: hij overleed ter plaatse.