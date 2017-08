Ancelotti onder vuur, maar welke Traditionsverein doet Bayern wat in de “spannendste competitie van Europa”?

Vrijdagavond begint Bayern München tegen Bayer Leverkusen aan zijn zoektocht naar een 28ste kampioensschaal. Vorig seizoen eindigde de Rekordmeister met 15 punten voorsprong op de tweede in de stand, RB Leipzig. Wordt de Bundesliga dit jaar opnieuw een makkelijke prooi voor Bayern? Of kan Dortmund of een andere ploeg uit de erg brede subtop voor een verrassing zorgen? En wat kunnen Dimata en Casteels met Wolfsburg, en Thorgan Hazard met Gladbach?

Hoe ging het vorig seizoen?

Het seizoen 2016-2017 stond bol van de verrassingen, behalve dan dat Bayern München met een straatlengte voorsprong voor de 27ste keer kampioen werd. Op de tweede plek stond niet usual suspect Borussia Dortmund, dat derde eindigde, maar wel promovendus RB Leipzig. De ploeg van energiedrankensponsor Red Bull verbaasde iedereen met aanvallend voetbal met een ploeg vol jonge en onbekende spelers. Dankzij hun tweede plek in de Bundesliga, spelen ze straks voor het eerst in hun achtjarig bestaan Champions League.

Bayernt viert zijn 27ste titel Foto: AFP

Op de vierde plek stond het al even verrassende Hoffenheim, met de 30-jarige Julian Nagelsmann aan het roer. De jonge coach redde Hoffenheim het seizoen voordien van de degradatie en eindigde in 2016-2017 op een Champions League plaats. Ook Hoffenheim deed dat zonder grote namen, maar vooral dankzij tactische meesterzetten van de jonge coach. De andere Europese plaatsen werden eveneens bezet door ‘kleinere’ clubs als Keulen, Hertha Berlijn en Freiburg.

RB Leipzig hield vorig seizoen verrassend Borussia Dortmund van de tweede plaats Foto: EPA

De grote Traditionsvereine als Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen en Hamburg stelden stuk voor stuk teleur. Wolfsburg moest zelfs barragewedstrijden spelen om niet met Ingolstadt en Darmstadt mee te zakken naar tweede klasse.

Bayern versus Dortmund?

“Bayern München blijft buiten categorie”, zegt Bundesliga-expert en Play Sports-commentator Luc van Doorslaer. “Het is aan Borussia Dortmund om de competitie zolang mogelijk spannend te houden.” Behalve die twee topploegen, ligt alles dicht bij elkaar. Getuige daarvan de eindstand van vorig seizoen. “Eigenlijk maken alle ploegen kans op Europees voetbal, maar ook op degradatie.”

Toch lijkt Bayern nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, want de voorbereiding liep niet van een leien dakje. De kampioen verloor onder meer pijnlijk in de eigen Audi Cup. “Er zijn wel verzachtende omstandigheden. Voor de Audi Cup hadden ze een erg vermoeiende Aziatische trip achter de rug”, legt van Doorslaer uit. Bayern verkocht geen basisspelers, maar kapitein Philipp Lahm en Xabi Alonso gingen wel op pensioen. “Voorlopig staan er nog geen gelijkwaardige vervangers klaar. Met Süle, Rudy en Tolisso haalden ze wel enkele grote talenten binnen.” De meest spraakmakende transfer was zeker die van James Rodriguez van Real Madrid. “Coach Carlo Ancelotti wou de Colombiaan er absoluut bij. Maar voorlopig is het nog zoeken naar zijn plaats in de ploeg”, zegt van Doorslaer.

Foto: EPA

De vraagtekens bij de naam Ancelotti zijn bovendien groter dan ooit. “Hij heeft niet gebracht wat hij moest brengen. Kampioen worden is het minimum in München, maar in de Champions League ging Bayern eruit in de kwartfinale. Dat is onvoldoende”, zegt van Doorslaer. “De kritiek lijkt hem niet te raken, maar hij heeft mij ook niet kunnen overtuigen?”

“In principe moet Dortmund het dichtst in de buurt komen”, aldus van Doorslaer. Toch lijkt ook Borussia nog niet klaar voor het nieuwe seizoen. De nieuwe Nederlandse coach Peter Bosz oogstte heel wat lof met Ajax, maar heeft tijd nodig om Dortmund naar zijn hand te zetten. Daarbij komt nog eens de situatie rond de geschorste Ousmane Dembele, die naar Barcelona wil. “Toch verwacht ik wel wat van Dortmund. Vorig jaar speelden ze te onregelmatig onder Thomas Tuchel. Maar de kwaliteit is er zeker. Al vrees ik dat de kloof met Bayern weer groter is geworden.”

Ousmane Dembele Foto: AFP

“Maar je kan niet ontkennen dat een duel Ancelotti - Bosz minder aanspreekt dan Guardiola - Klopp enkele jaren geleden. Het is jammer dat zij door het geld van de Premier League zijn weggelokt. Maar het is aan de nieuwe generatie coaches, met uiteraard Nagelsmann voorop, om zich te tonen.”

Open strijd voor de Europese plaatsen

“De Bundesliga is de spannendste competitie in Europa. Als je ziet welke ploegen er Europees voetbal hebben gehaald, en welke grote clubs niet... In Engeland, Spanje en Italië heb je steeds dezelfde zes of zeven ploegen. Het algemene niveau is erg hoog in Duitsland. Het is dan ook geen toeval dat de Bundesliga de hoogste toeschouwersaantallen van Europa trekt”, stelt van Doorslaer. De keerzijde van de medaille is dat die kleinere ploegen het lastig hebben in Europa. Hoffenheim moet zich kwalificeren voor de Champions League tegen Liverpool, RB Leipzig zit sowieso in pot 4 en Freiburg is in de Europa League al uitgeschakeld door het Sloveense Domzale. “Dat maakt de competitie zo spannend om volgen.”

Kapitein Mike Frantz ging met Freiburg onderuit tegen Domzale, met Boucaut als scheidsrechter. Foto: EPA

De grote vraag is of de traditionele clubs als Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen en Wolfsburg zich kunnen herpakken. “Ik denk dat dat wel zal lukken. De kleinere ploegen gaan het geluk niet blijven hebben dat de grotere het laten afweten. Uiteindelijk zullen de grotere budgetten toch doorwegen”. Schalke begint het seizoen zonder veel transfers, maar hoopt met de jonge trainer Domenico Tedesco op een Nagelsmann-effect. Van Doorslaer: “Het talent was er al, nu moet het goed begeleid worden.” Borussia Mönchengladbach zag met Dahoud dan weer een groot talent vertrekken, maar kocht ook aardig wat kwaliteit in met onder meer Matthias Ginter van Dortmund. “Voor Gladbach wordt het zaak regelmaat te krijgen in hun resultaten”, meent van Doorslaer.

Matthias Ginter in actie met de Mannschaft Foto: AFP

Bayer Leverkusen verkocht met Calhanoglu en Chicharito twee absolute toppers en het kocht nog weinig nieuwe spelers. “Leverkusen heeft de gewoonte lang te wachten. Met de nieuwe coach werken ze volop aan de nodige transfers”, zegt van Doorslaer. Na een turbulent seizoen legt Leverkusen zijn lot in de handen van ex-speler Heiko Herrlich die furore maakte in de lagere reeksen met Regensburg. Wolfsburg ontsnapte op zijn beurt maar op het nippertje aan de degradatie en verkocht met Rodriguez, Luiz Gustavo en Benaglio heel wat oudgedienden. De Volkswagen-club spendeerde wel 50 miljoen euro aan nieuwe spelers. “Met hun budget is Wolfsburg verplicht het beter te doen.”

“Toch verwacht ik dat RB Leipzig en Hoffenheim standhouden. Leipzig hoeft dankzij zijn rijke sponsors geen spelers te verkopen en Hoffenheim heeft met Nagelsmann de nieuwe kroonprins onder de Duitse coaches in huis”, meent van Doorslaer. “Maar het is zo moeilijk te voorspellen. Duitse clubs geven geen gekke bedragen uit aan middelmatige spelers en zetten vooral in op eigen opgeleide spelers. Daarom is het elk seizoen weer moeilijk in te schatten wie het goed gaat doen.”

Julian Nagelsmann, de kroonprins van het Duitse trainersgild Foto: EPA

Met Stuttgart en Hannover komen er ook twee grote traditieclubs opnieuw bij vanuit de tweede klasse. “Die clubs horen in de Bundesliga te spelen. Ze beschikken over een groot stadion en er komt elke week veel volk kijken”, zegt van Doorslaer. “Stuttgart kan wel eens verrassen. Ze hebben een degelijke ploeg en haalden met Michael Reschke de technisch directeur van Bayern München binnen. Dat was in Duitsland wel een bommetje. Met zijn netwerk en voetbalverstand moet er wel wat mogelijk zijn voor Stuttgart.”

De Belgen?

Het aantal Belgen in de Bundesliga is dit seizoen beperkt: slechts vier. Maar drie van hen zijn wel potentiële Rode Duivels: Thorgan Hazard, Koen Casteels en nieuwkomer Landry Dimata.

Landry Dimata in zijn nieuwe kleuren Foto: BELGAIMAGE

“Het is afwachten of Dimata veel kansen zal krijgen. In de spits is kapitein Mario Gomez een vaste waarde bij Wolfsburg. Mogelijk zal Dimata dus meer op de flank uitgespeeld worden. Sowieso zal hij wel minuten krijgen van coach Andries Jonker, die graag met jonge spelers werkt”, zegt van Doorslaer over de voormalige spits van KV Oostende.

Nog bij Wolfsburg begint Koen Casteels als onbetwiste titularis aan het seizoen. “Vorig jaar was Casteels aanvankelijk ook eerste keeper, maar door de trainerswissels en de slechte resultaten verdween hij opnieuw naar de bank.” Na de verkoop van concurrent Benaglio ligt de baan nu open voor Casteels. “Technisch is hij, na Courtois, misschien wel de beste van België. Alleen is het er nog altijd niet uitgekomen”, zegt van Doorslaer.

Koen Casteels Foto: Photo News

Ook Thorgan Hazard heeft zich nog altijd niet helemaal kunnen doorzetten bij Borussia Mönchengladbach. “Hazard is een vreemd geval. Hij is het evenbeeld van zijn ploeg: soms geweldig, dan weer slecht.” Gladbach speelt ook een bijzonder systeem, zonder echte spits en met een aantal infiltrerende middenvelders. “Daarin heeft Thorgan zijn plek nog steeds niet echt gevonden. Soms staat hij op de flank, soms centraal. Hazard is alleszins niet dé bepalende speler bij Gladbach, wat we misschien wel van hem mogen verwachten”. Met namen als Lars Stindl, die erg sterk speelde op de Confederations Cup en routinier Raffael in de ploeg, speelt de ploeg dus niet enkel in functie van Hazard. “Hopelijk kan hij dit seizoen definitief doorbreken, want het geduld in Gladbach zal stilaan opraken”, aldus van Doorslaer.

Thorgan Hazard Foto: EPA

Met Orel Mangala speelt er nog een vierde, minder bekende Belg in de Bundesliga, bij Stuttgart. Het 19-jarige Anderlecht-product zet zijn carrière dus voort in Duitsland, na een passage bij Borussia Dortmund. “Als Stuttgart hem binnenhaalt, wil dat zeggen dat ze in hem geloven. De Bundesliga is een goede competitie om je als jongere te tonen, maar het is heel moeilijk om echt door te breken. Kijk naar Thorgan Hazard”, meent van Doorslaer.

Orel Mangala Foto: EPA

De belangrijkste – en duurste – transfers (tot nu toe)

Corentin Tolisso van Olympique Lyon naar Bayern München (41,5 miljoen)

Anthony Modeste van Keulen naar TJ Quanjin (34,7 miljoen euro)

Hakan Chalanoglu van Leverkusen naar AC Milan (22 miljoen euro)

Niklas Süle van Hoffenheim naar Bayern München (20 miljoen euro)

Maximilian Philipp van Freiburg naar Borussia Dortmund (20 miljoen euro)

Ricardo Rodriguez van Wolfsburg naar AC Milan (18 miljoen euro)

Javier Hernandez van Leverkusen naar West Ham (17,8 miljoen euro)

Matthias Ginter van Borussia Dortmund naar Mönchengladbach (17 miljoen euro)

John Anthony Brooks van Hertha Berlijn naar Wolfsburg (17 miljoen euro)

Jhon Córdoba van Mainz naar Keulen (17 miljoen euro)

Ignachio Camacho van Malaga naar Wolfsburg (15 miljoen euro)

James Rodriguez van Real Madrid naar Bayern München (gehuurd, 10 miljoen euro)

James Rodriguez Foto: Photo News

