Vermiste Quentin (19) dood teruggevonden in de Maas na avondje stappen

De negentienjarige Quentin, die sinds zondag spoorloos verdwenen was, is dinsdag dood teruggevonden in de Maas. Volgens het parket van Namen gaat het vermoedelijk om een tragisch ongeval.

Quentin De Montpellier verdween op zondag 13 augustus 2017, toen hij naar het dorpsfeest Méga Défi in Rivière ging. Op maandag 14 augustus werd hij rond 01.30 u voor het laatst gezien in de rue du Rivage in Rivière, deelgemeente van Profondeville. Sindsdien was er geen spoor meer van de jongeman.

Het lichaam van de jongen werd dinsdag rond 17 uur uiteindelijk teruggevonden in de Maas, vlakbij de plaats van het dorpsfeest. Volgens het parket van Namen is de jongeman uitgegleden, in het water gesukkeld en nadien verdronken. “Vermoedelijk gaat het dus om een ongeval”, aldus nog het parket.

Een eerste autopsie moet uitwijzen of de jongen te veel gedronken had. De familie van de jongeman is intussen op de hoogte van zijn overlijden.