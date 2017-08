Zinédine Zidane heeft weinig begrip voor Ronaldo’s schorsing

Zinédine Zidane vindt de schorsing die zijn sterspeler Cristiano Ronaldo kreeg na zijn uitsluiting in de Spaanse Supercup tegen Barcelona veel te zwaar. Tijdens een persmoment uitte de coach van Real Madrid dinsdag zijn ongenoegen.

De Spaanse voetbalbond besliste Ronaldo maandag voor vijf matchen te schorsen voor de duw die hij uitdeelde aan de scheids na zijn rode kaart tegen Barcelona. CR7 werd met twee gele kartonnetjes van het veld gestuurd, een voor het uittrekken van zijn shirt na een goal en een tweede voor een vermeende schwalbe. De Portugees was daar zo kwaad om dat hij scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea een duw in de rug gaf. Die actie leverde hem vier matchen schorsing op, bovenop de ene match schorsing voor de rode kaart.

“Dit stoort mij, dit stoort ons”, antwoordde Zidane op de vraag hoe hij Ronaldo’s straf beoordeelde. “Ik wil mij niet bezighouden met het werk van de scheidsrechters. Maar als je kijkt naar wat er is gebeurd, en dan weet dat Cristiano vijf wedstrijden niet mag spelen, dan is er iets verkeerd. Vijf wedstrijden is veel”, aldus Zizou.

Volgens de succescoach van de Koninklijke zal Real vermoedelijk beroep aantekenen, al wilde hij dat niet letterlijk zeggen. “Ik weet niet precies hoe de situatie is. We wachten tot het comité morgen vergadert en dan zullen we zien”, klonk het.

Ronaldo mist door de schorsing de return van de Spaanse Supercup en de eerste vier competitiematchen in La Liga tegen Deportivo La Coruna, Valencia, Levante en Real Sociedad.

Real Madrid won de heenwedstrijd tegen Barça met 1-3. Morgen/woensdag volgt de return in Bernabeu. De Madrilenen lijken de Supercup nu al binnen te hebben, maar Zidane waarschuwt. “In voetbal is alles mogelijk wanneer je een terugwedstrijd hebt. We zullen tot op het einde goed moeten spelen want Barcelona had in de heenmatch kansen om te winnen.”