Dertien doden nadat boom omver valt tijdens religieus festival in Portugal

Tijdens een religieuze processie op het Portugese eiland Madeira is een eeuwenoude boom omgevallen. Daarbij zijn 13 doden gevallen. Dat hebben de lokale autoriteiten in de hoofdstad Funchal dinsdag laten weten.

Volgens lokale media is de boom een 200 jaar oude eik, waarvan bekend was dat er een risico was dat die omver zou vallen. Naar verluidt kwam de boom plots naar beneden en raakte die verschillende gelovigen.

Het festival Senhora do Monte is het grootste en meest beroemde religieuze festival op Madeira. Het lokt jaarlijks duizenden bezoekers van over de hele wereld naar de hoofdstad Funchal. Het feest wordt telkens op 14 en 15 augustus gehouden ter ere van de jonkvrouw van Monte, de patroonheilige van Funchal. De straten en kerken in de bergen van Monte worden dan overvloedig versierd met bloemen, er zijn talrijke standjes en een religieuze processie met duizenden pelgrims.

Foto: EPA

Foto: EPA