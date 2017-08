In het Nederlandse Mierlo loopt momenteel een voetballegende rond. Al-Fujairah SC, uit de Verenigde Arabische Emiraten, is er op stage en de club wordt getraind door niemand minder dan Diego Armando Maradona. De Argentijn ging afgelopen weekend kijken naar de wedstrijd tussen PSV en AZ, en vond er blijkbaar opnieuw de zin om te scoren terug. In een video is namelijk te zien hoe de 56-jarige legende een vrije trap perfect in de kruising knalt. En vieren, dat deed Maradona is een klein kind!