Briljante nostalgie: de vijf beste goals uit de FA Cup in de jaren 90

Op een feestdag met niet altijd geweldig weer is het altijd interessant en leuk om eens een kijkje in de voetbalgeschiedenis te nemen. De Facebook-pagina 90's Football plaatst regelmatig topvideo's van doelpunten, dribbels, grappige momenten en allerhande hoogtepunten uit het voetbal van de jaren 90. Deze week gingen ze voor de vijf beste doelpunten uit die periode in de Engelse FA Cup. En ze mochten er wezen, al snappen we niet goed waarom nummer twee niet nummer één is...