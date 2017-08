The King is 40 jaar dood. Toch houden zij hem nog elke dag in leven

16 augustus staat bij Elvis-fans aangestipt in de agenda. En bij sommige Elvis-fans staat er in die agenda nog het tijdstip van hun optreden. Omdat zij de overlijdensdag van Elvis Presley graag aangrijpen om te doen wat ze met zoveel overtuiging doen: The King eren, zelfs 40 jaar na zijn dood. Portret van drie Vlaamse Elvis-acolieten die kosten noch moeite sparen om de liedjes én de outfits in leven te houden van de man die vandaag 82 geworden zou zijn. The King is dood, leve The King.