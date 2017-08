Herentals -

Jean-Pierre Dierckx uit Herentals ligt al bijna drie maanden in het ziekenhuis Oost-Limburg door een bacterie in zijn been, en volgens de dokters zal hij er zeker nog enkele maanden moet blijven. Daarom organiseerden een vijftigtal vrienden en familieleden in samenwerking met het ziekenhuis een speciaal optreden in het cafetaria. En dat is hoogst uitzonderlijk.