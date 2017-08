Deze (oude) bekenden trekken vanavond onze aandacht in de voorronde van de Champions League

Nog twee wedstrijden overleven en dan is een ticket voor de groepsfase van de Champions League binnen. Vanavond staan er al vijf wedstrijden op het menu in de laatste voorronde van het kampioenenbal. Daarbij komen enkele bekende namen mogelijk aan de aftrap.

De klepper van de avond is uiteraard Hoffenheim tegen Liverpool. Bij de Reds is het uitkijken naar de prestatie van eerste doelmanen naar de speelminuten van. Mignolet kreeg afgelopen weekend drie doelpunten om de oren van Watford. Dat moet tegen de Bundesliga-club een pak beter. Origi zit al de hele voorbereiding op de bank, mede door de komst van Mo Salah. Barcelona-doelwit Philippe Coutinho is er niet bij in Duitsland.

Bij Hoffenheim staat de amper 30-jarige Julian Nagelsmann aan het roer. De Duitser leidde zijn team met fris en modern voetbal naar de vierde plaats in de Bundesliga en is de rijzende ster in trainersland. Nagelsmann beschikt over een aantal straffe talentjes. De drie om het meest in de gaten te houden zijn de creatieve Kerem Demirbay, de snelle Serge Gnabry (gehuurd van Bayern) en goalgetter Andrej Kramaric.

Sporting Lissabon neemt het in Lissabon op tegen het Roemeense FCS Bucuresti. Bij de Portugese topclub lopen twee oude bekenden van het Belgische voetbal rond.maakte ooit het mooie weer bij AA Gent, terwijleen tijdje rondliep bij Cercle Brugge. Ook naar de Nederlandse goalgetter Bas Dost is het uitkijken. Bij Bucuresti zitin de selectie. De Franse spits was in het verleden actief voor liefst vijf Belgische clubs: Virton, Westerlo, Charleroi, Moeskroen en Bergen.

Apoel Nicosia neemt het in eigen huis op tegen Slavia Praag. Bij de Cypriotische topclub is het uiteraard uitkijken naar de prestatie van ex-Rode Duivel. De 34-jarige spits is bezig aan zijn tweede seizoen in Nicosia en scoorde al twee keer in de voorrondes van de Champions League. Op de bank zit waarschijnlijk de Spaanse Belg Urko Pardo. Bij de Tsjechische bezoekers staat enetussen de lijnen. De Turkse international speelde ooit voor onder andere Schalke 04, Frankfurt en Trabzonspor, en is de broer van Hamit Altintop.

In Zwitserland staat er een partij tussen Young Boys Bern en CSKA Moskou op het menu. Bij de thuisploeg speelt gevallen engel. De Servische flankspeler maakte ooit het mooie weer bij Heerenveen en verhuisde in 2008 voor 16 miljoen euro naar Ajax. Na vijf seizoenen werd hij echter transfervrij verpatst aan Benfica, waar hij nooit zijn beste niveau haalde. Sulejmani is bezig aan zijn derde seizoen in Bern.

Om 18.00u ging al de wedstrijd van start tussen Qarabag en FC Kopenhagen. De bezoekers uit Denemarken speelden vorig seizoen nog tegen Club Brugge in de groepsfase.