Brandweer rukt uit voor hevige brand op industrieterrein

Ichtegem - De brandweerposten van Torhout, Koekelare, en Gistel werden dinsdagavond opgeroepen voor een uitslaande brand op het industrieterrein langs de Fabrieksweg in Eernegem, een deelgemeente van het West-Vlaamse Ichtegem.

Twee wagens van garage Hoverbeke bleken in lichterlaaie te staan. Een deel van de vlammen was al overgeslagen naar het dak van het aanpalende gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of er kwaad opzet in het spel is. Eerder waren er al vormen van vandalisme aan enkele wagens op de site. Ook toen kwam de politie ter plaatse.

Foto: DJI