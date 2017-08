Iedereen onder de indruk van de snelheid van Romelu Lukaku (zelfs Usain Bolt wordt erbij gehaald)

Het was een geweldig debuut van Romelu Lukaku op Old Trafford. De Rode Duivel scoorde meteen twee keer en lag zo aan de basis van de makkelijke 4-0 zege van Manchester United tegen West Ham. In de Engelse pers werd hij al geroemd om zijn “snelheid van een roofdier”, maar achteraf bleken zijn statistieken nog net iets indrukwekkender dan eerst gedacht.

West Ham-verdedigers Pablo Zabaleta, Winston Reid, Angelo Ogbonna en Arthur Masuaku zagen een hele wedstrijd lang af tegen de bedrijvige Lukaku. Zeker wanneer onze landgenoot wat ruimte kreeg en op snelheid kon komen, zagen zijn tegenstanders sterretjes. Met twee doelpunten tijdens zijn eerste wedstrijd op Old Trafford tot gevolg.

The Daily Mail was al behoorlijk positief over de prestatie van Lukaku maar lichtte dinsdag een indrukwekkende statistiek toe van de 24-jarige spits. Lukaku haalde namelijk een topsnelheid van 21,5 mijl per uur (34,6 kilometer per uur). Enkel ploegmaat Paul Pogba deed even goed, de rest van de hele Premier League gaf Lukaku het nakijken.

Ter vergelijking haalde de Britse krant er zelfs Usain Bolt bij. Die liep in 2009 zijn wereldrecord op de 100 meter sprint met een snelheid van 27,7 mijl per uur (44,3 kilometer per uur). Nog een stuk indrukwekkender dus maar het toont aan dat Lukaku inderdaad de “snelheid van een roofdier” heeft.