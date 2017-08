FAVV: “Toch nog fipronileieren gevonden in winkels na controle”

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft in enkele winkels toch nog eieren met fipronil aangetroffen die eigenlijk al waren teruggeroepen. Het ging wel steeds om zeer lage concentraties fipronil die “ver onder de Europese referentiewaarde” zaten, beklemtoont woordvoerster Katrien Beullens.

Naast controles in legbedrijven, slachthuizen en brekerijen controleert het FAVV ook de distributiesector. Denk aan voedingswinkels, supermarkten of restaurants, plaatsen waar wij als consument mee in contact komen.

“In een beperkt aantal bedrijven bleek dat de eieren onvoldoende uit de rekken gehaald zijn”, bevestigt Beullens, zonder verder in detail te treden. In elk van de gevallen werd een proces-verbaal opgesteld en zijn de eieren vernietigd.

Over het algemeen worden de richtlijnen rond de uithandelname van eieren wel goed opgevolgd door de distributiesector, verzekert het voedselagentschap nog.