Everton neemt Lukaku record af door met met 50 miljoen (!) te gooien naar Swansea-speler

Sigurdsson (links) in duel met Kevin De Bruyne. Foto: REUTERS

De transfer hing al een tijdje in de lucht maar Everton lijkt nu toch Gylfi Sigurdsson in huis te halen. Zowel de BBC als Sky Sports melden dat de IJslandse international de overstap maakt van Swansea voor liefst 50 miljoen euro.

De Swans wilden lang niet minder dan 55 miljoen voor hun 27-jarige middenvelder maar lieten nu toch hun prijs (een beetje) zakken. Everton, de ex-club van Romelu Lukaku en huidige club van Kevin Mirallas, kon zich wel vinden in een prijskaartje van 50 miljoen. Daarmee wordt Sigurdsson naar alle waarschijnlijkheid de duurste transfer in de clubgeschiedenis. De speler wordt woensdag op Goodison Park verwacht voor zijn medische testen.

Tot nu toe was Lukaku de duurste inkomende transfer van Everton. De Toffees betaalden drie jaar geleden namelijk 35 miljoen voor de Rode Duivel aan Chelsea. Everton haalde deze zomer trouwens al serieus uit op de transfermarkt met transfers voor onder andere Davy Klaassen en Jordan Pickford.

Barry naar West Brom

West Bromwich Albion heeft voormalig Engels international Gareth Barry (36) overgenomen van Everton. Bij de club van Rode Duivel Nacer Chadli zette de middenvelder zijn handtekening onder een contract van één jaar.

Barry trad de voorbije vier seizoenen aan voor Everton. Hij speelde 628 Premier League-wedstrijden in 21 seizoenen bij Aston Villa, Manchester City en de Toffees. Barry dient nog in vijf wedstrijden in actie te komen om het record van Ryan Giggs (632 wedstrijden) te breken.