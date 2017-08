Nieuwkomer bij Moeskroen is alweer weg en heeft zelfs al nieuwe club

Veertien nieuwe spelers. Dat is voorlopig de eindbalans van een drukke transferzomer bij Moeskroen. Normaal hadden er dat echter vijftien moeten zijn, maar huurling Artur Jorge keerde uiteindelijk zijn kar en zit al bij een andere club.

Jorge werd pas enkele weken geleden voorgesteld bij Moeskroen. De 23-jarige centrale verdediger werd gehuurd van de Portugese eersteklasser Braga en moest de potentiële vervanger worden van de naar Antwerp vertrokken Dino Arslanagic.

Niets is minder waar, blijkt nu. Jorge zag blijkbaar geen graten in een seizoen bij Moeskroen en tekende dinsdag een huurcontract bij het Roemeense Steaua Boekarest. Daarmee speelt Jorge in de voorronde van de Champions League tegen Sporting Lissabon.