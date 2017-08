AA Gent ziet zijn goudhaantjes in de tribune zitten door gebrek aan Belgen: “Pure kapitaalsvernietiging”

Algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie zag zaterdag in Mechelen (1-1) met lede ogen aan hoe zijn Nigeriaanse goudhaantjes Moses Simon en Anderson Esiti in de tribune zaten. Eigen schuld, dikke bult: Gent wist dat het in de problemen zou komen met de verplichting om zes voetbal-Belgen op het wedstrijdblad te hebben.

