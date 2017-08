Bill Gates schenkt monsterbedrag aan goed doel

Bill Gates, de rijkste man ter wereld, heeft bijna vier miljard dollar weggeschonken aan een goed doel. Een bedrag dat overeenkomt met vijf procent van zijn totale vermogen.

Volgens Bloomberg doneerde Bill Gates in juni maar liefst 64 miljoen aan aandelen van Microsoft. Aan wie de schenking gericht was, is niet duidelijk. Toch gaan kenners ervan uit dat het geld naar één van de goede doelen gaat die door Gates gesteund wordt.

Het is sinds 2000 geleden dat de miljardair een dergelijke schenking heeft gedaan. Toen doneerde hij 4,2 miljard aan Microsoft-aandelen, ten voordele van de Bill & Melinda Gates Foundation.

Het is overigens geen geheim dat Gates zich ertoe verbonden heeft om het grootste deel van zijn fortuin te schenken aan goede doelen.