CHAMPIONS LEAGUE. Sterke Mignolet bezorgt Liverpool goede uitgangspositie, De Camargo doet netten trillen

In de heenwedstrijden van de laatste voorronde van de Champions League heeft Liverpool een goede zaak gedaan op het veld van Hoffenheim. Simon Mignolet stopte voor rust een penalty en zag zijn club met 1-2 winnen.

Mignolet stond zoals verwacht tussen de palen bij Liverpool, terwijl Divock Origi tevreden moest zijn met een plek op de bank. Hoffenheim kwam fris voor de dag en kreeg na een kwartier een penalty van scheidsrechter Björn Kuipers. Lovren haalde de dribbelende Gnabry namelijk neer in de zestien. Een lichte penalty, maar terecht. Kramaric zette zich achter de bal maar Mignolet wachtte goed en stopte de elfmeter. Tot jolijt van Klopp.

Wat later had Salah de 0-1 aan de voet, maar de Egyptenaar kreeg de bal nooit volledig onder controle en besloot naast het doel van Baumann. Tien minuten voor rust was het wel raak voor Liverpool. De amper 18-jarige Alexander-Arnold krulde een vrije trap heerlijk in doel. Meteen daarna zorgde Can voor gevaar met een afstandsschot. Vlak voor het rustsignaal moest Mignolet nog alert zijn op een poging van Gnabry en eentje van Wagner raakte het doelhout.

Efficiënt Liverpool maakt het af

Meteen na de pauze was Lovren daar met een harde kopbal, maar Baumann liet zich niet verschalken. Enkele minuten later stond het dan toch 1-1. Althans, dat dachten de fans van Hoffenheim. Gnabry klopte Mignolet met een rake knal in de korte hoek maar de Bayern-huurling werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Liverpool kreeg daarna kansjes via Firminho, Mané en Salah.

Hoffenheim probeerde wel maar liep dan op een dom tweede tegendoelpunt. De ingevallen Milner kreeg de bal op links en wilde voorzetten. Via het been van Nordtveit verdween de bal echter in de verste hoek over Baumann in doel: 0-2. Hoffenheim reageerde met een knal van Amiri maar Mignolet stond pal.

Vijf minuten voor tijd kregen de Duitsers toch wat ze verdienden. Mignolet had namelijk geen enkel verhaal tegen een kanonskogel van Uth: 1-2. Hübner had nog de 2-2 kunnen maken maar zijn open kopbalkans ging over. De terugwedstrijd van volgende week op Anfield lijkt echter toch nog spannend te gaan worden.

In bloedvorm zit Igor De Camargo. De voormalige Rode Duivel had al twee keer gescoord in de voorrondes van de Champions League voor APOEL Nicosia en deed dat dinsdag opnieuw. De topclub uit Cyprus won thuis met 2-0 van Slavia Praag en De Camargo had al na twee minuten de 1-0 op het bord gezet. Efstathios Aloneftis legde na tien minuten de eindstand al vast.

