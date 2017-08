Na mislukt avontuur in Congo is Anthony Vanden Borre mentaal klaar om opnieuw topfit te worden: “Ik had er allemaal even genoeg van”

Neen, hij zat niet de godganse dag te zuipen. En neen, hij noemt zijn passage in Congo geen totale mislukking. Anthony Vanden Borre (29) doorbreekt uitzonderlijk de stilte en geeft toe dat hij mentaal diep zat de voorbije maanden. Nu maken op een geheim adres in zijn Brussel de hoodie en teenslippers plaats voor halters en hometrainer en zweet hij zich opnieuw een weg naar het topvoetbal. “Maar laat mij nu voor de rest alstublieft allemaal gerust.”

“Mon Dieu, ça brûle! Elke vezel van mijn lijf staat in brand. Kunnen we niet pauzeren, coach?” Anthony Vanden Borre hangt in de touwen en staat op overgeven. Dertig minuten eerder had hij zijn gouden ...