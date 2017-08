Trump valt nu ook linkse groeperingen Charlottesville aan: “Geweld kwam van beide kanten”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in de Trump Tower teruggeblikt op de woelige periode van de voorbije dagen. Trump blijft er bij dat de schuld van het dodelijk incident in Charlottesville zowel bij de betogers als tegenbetogers ligt. De president vroeg zich af waarom de media en politici enkel de “alt-right” veroordeelden maar met geen woord repten over de “alt-left” die “geen enkel berouw tonen”. Hij lijkt zo terug te komen op zijn eerdere veroordeling van extreemrechts.

Dat het bijna 48 uur duurde vooraleer Trump de schuld voor de dood van een 32-jarige vrouw bij de zogenaamde “white supremacist” en neonazi’s legde, was ingegeven door de de presidents hang naar feiten. Hij wou alle feiten op een rijtje zetten vooraleer hij er zich over uitsprak, aldus Trump.

Vier dagen na de feiten had Trump alles nog eens overlopen en kwam hij tot de vaststelling dat er toch twee “slechte” kanten aan het verhaal zijn. Want waarom bleven media en politici zo stil over het geweld van “alt-left”? “Er was een groep aan de andere kant die zonder toelating een aanval uitvoerde”, zei Trump. “Het geweld kwam langs beide kanten.”

Negatieve reacties

Dat bracht de president bij de protesten die volgden op het geweld in de rest van de Verenigde Staten waarbij manifestanten onder meer in Durham, in de staat North-Carolina, een standbeeld van een soldaat van de Confederatie naar beneden haalden. “George Washington had slaven. Gaan we het standbeeld van George Washington ook naar beneden halen?”, vroeg Trump zich af.

De toespraak lokte veel negatieve reacties uit op sociale media. David Duke, voormalige leider van de Ku Klux Klan, kon de woorden van Trump wel smaken. “Bedankt President Trump voor uw eerlijkheid en moed om de waarheid over Charlottesville te vertellen en de linkse terroristen van BLM (Black Lives Matter, nvdr.) en Antifa te veroordelen.”