CLUBNIEUWS. Twee miljoen voor spits Waasland-Beveren, Anderlecht scout rechtsback, Club heeft vervanger Engels op het oog

Anderlecht blijft op zoek naar defensieve versterkingen en ging nu zelfs scouten bij FC Porto. Ondertussen kwam een nieuwe club zich bij Club Brugge melden voor Bjorn Engels, terwijl Waasland-Beveren flink kan verdienen aan Zinho Gano. Je dagelijkse dosis clubnieuws!

AA Gent. Kalinic opgeroepen voor Kroatië

Lovre Kalinic werd door de Kroatische bondscoach opgeroepen voor twee WK-kwalificatiewedstrijden. Op 2 september treft Kroatië voor eigen publiek Kosovo en drie dagen later wacht er hen een duel op bezoek bij Turkije in Eskisehir. Verwacht wordt wel dat Kalinic niet in actie zal komen, vermits titularis Subasic van AS Monaco ook opgeroepen werd. Kalinic kwam tot nu toe al negen keer uit voor het nationale team van zijn vaderland.

De Gentse beloften wonnen maandagavond hun eerste bekerduel van het seizoen. Op bezoek bij AFC Tubize werd het 1-3 dankzij twee doelpunten van man-in-vorm Yassine Abdelali en een treffer van invaller Noah Aelterman. De volgende bekeropdracht van jong-AA Gent staat geprogrammeerd op 6 september wanneer FCV Dender op bezoek komt.

ANDERLECHT. Onzekerheid over Najar, Anderlecht scout Pereira

De laatste twee weken van de transfermarkt beloven nog druk te worden bij Anderlecht. Omdat er onzekerheid is over de blessure van Andy Najar en Dennis Appiah niet top is, kijkt RSCA nog uit naar een rechtsback.

Eigenlijk zou Najar eind augustus weer op het trainingsveld moeten staan, maar ondertussen scoutte paars-wit wel Ricardo Pereira (23) van Porto in de match tegen Tondela. De offensieve back Pereira werd de voorbije twee jaar met succes uitgeleend aan Nice, maar nu volgt ook Tottenham hem. Ook voor de linksachter is een huurspeler – Rogerio van Juventus – nog een optie.

Gisteren was het 15 augustus en verliep de deadline die Anderlecht Leander Dendoncker oplegde. Anderlecht hoopt nu dat hij blijft en bijtekent, maar als een club als Everton straks nog met 20 miljoen of meer komt, zal Van Holsbeeck ongetwijfeld nog luisteren. Overigens, als Weiler straks nog een nieuwe spits krijgt, zal Sylvère Ganvoula in principe nog uitgeleend worden. De spits zit al twee weken in de tribune.

ANTWERP. Vansteenkiste hervat deze week

Vansteenkiste (knie) was tegen Genk nog afwezig, maar hervat normaal deze week de groepstraining. Jaadi en Limbombe werkten in de voormiddag apart van de groep. Sall werkte ook individueel terwijl Achter en Owusu extra verzorging kregen. In de namiddag kregen de spelers die zondag in actie kwamen videoanalyse, acht anderen kregen loopwerk voor de kiezen met nadien tennisvoetbal.

CLUB BRUGGE. Stoke denkt aan Engels, Club aan Vitas

Nieuwe kandidaat-koper voor Bjorn Engels. De Engelse middenmoter Stoke City heeft contact opgenomen met de entourage van de verdediger. Van een akkoord met Club is er evenwel nog geen sprake.

Engels geniet ook interesse van onder meer het Italiaanse Sampdoria en neemt elk aanbod serieus, maar zijn liefde voor de Premier League is alom gekend. Servische media zien Uros Vitas als vervanger van Engels. De man van KV Mechelen wil graag een stap hogerop zetten en heeft nog een contract tot 2019.

In het dossier rond Luis ­Sinisterra is er nog geen doorbraak. Club kan zich niet vinden in de huidige voorwaarden die Once Caldas stelt, waardoor de overstap van de 18-jarige Colombiaanse winger vastzit.

Voor Dorin Rotariu, die met een fysieke achterstand terugkeerde uit vakantie en door Leko nog niet werd gebruikt, wordt een oplossing gezocht. Het Moeskroen van de Roemeense coach Rednic is geïnteresseerd om hem te huren. Ook vanuit Roemenië zelf zijn er opties. Er wordt op het einde van de week een oplossing verwacht.

KRC GENK. Mata en Uronen voluit op training

De kop is eraf voor Clinton Mata, die maandagochtend voor het eerst trainde met een beperkte groep. Terwijl de basisspelers van op Antwerp een hersteltraining kregen, ging Mata voluit met de veldspelers Nastic, Naranjo, Pozuelo, Heynen, Ingvartsen en… Uronen. Ook de Finse linksachter is met andere woorden klaar voor de laatste stap in zijn revalidatie na een knieblessure. Aydoo (privéredenen) en Vanzeir (licht kuitletsel) ontbraken, zes A-kernspelers maakten zich tot slot op voor de beloftematch.

KV Kortrijk. Kaminski beschikbaar tegen Club Brugge

Thomas Kaminski had na Eupen last aan de lies, maar een echo maakte duidelijk dat er niks aan de hand is. Hij is beschikbaar voor de topper tegen Club. Stijn De Smet viel zaterdag uit op Eupen met een knieblessure, maar ook hij hernam ondertussen de training en is net als D’Haene weer beschikbaar. Opmerkelijk was wel dat er gisteren op een feestdag tweemaal werd getraind en de groep vandaag vrij is.

KV MECHELEN. Nieuwe club voor Callebaut

Jeff Callebaut heeft een nieuwe club gevonden. De 20-jarige middenvelder van KV Mechelen trekt naar het Cypriotische Paphos FC, dat naar eerste klasse promoveerde. Callebaut legt vandaag zijn medische testen af in Paphos en als die goed zijn, tekent hij voor twee seizoenen. Vandaag hervat Uros Vitas, die vorige week last had van de heup, in principe de groepstraining.

KV OOSTENDE. Al twee van de elf verkocht

Na de 0 op 9 van Oostende zei sportief directeur Luc ­Devroe : “We verkopen ze, alle elf.” Cynisch, maar toch... KVO liet Cyriac (27) naar Sivasspor gaan, terwijl El Ghanassy (27) dicht bij Nantes staat. Samen goed voor dik 2 miljoen euro. Musona en Siani mogen (nog) niet weg. De kustploeg wil zijn kern nieuw leven inblazen en denkt aan Yahya Boumediene (27) van Tanger.

Op de Paulusfeesten, het stadsfestival in Oostende, was er gisteren de voorstelling van KVO. Normaal is dat één grote polonaise, maar nu zagen de spelers het niet zo goed zitten na de 0 op 9. Gelukkig voor hen viel de opkomst mee en beloofden ze de fans beterschap. Tegen Eupen is het van moeten.

Yassine El Ghanassy en Gohi Bi Cyriac zullen er dan niet meer zijn. El Ghanassy nam gisteren samen met makelaar Mogi Bayat een privéjet naar Frankrijk om medische tests af te leggen bij Nantes. Hij wordt er eerstdaags voorgesteld en KVO zou tussen 1 en 2 miljoen krijgen. Niet slecht, zeker omdat El Ghanassy in 2016 gratis arriveerde.

De jongste tijd was de chemie echter uitgewerkt. Toen El Ghanassy terugkwam van het Noorse Stabaek was hij gemotiveerd en knokte hij zich in de ploeg. Maar na verloop van tijd – en verlost van zijn prestatiegericht contract – werd zijn gedrag weer balorig. Zo liep El Ghanassy al eens boos weg van de training. Pas de jongste weken toonde hij weer wat kwaliteiten. Bij Nantes moet trainer Claudio Ranieri hem in het gareel houden.

Voor Cyriac was het – hoewel hij startte tegen Beveren – al langer duidelijk dat hij weg moest. De Oostendse topschutter van 2016 sukkelde soms met zijn heupen en werd al uitgeleend aan Fulham. Gisteren tekende hij voor drie jaar bij de Turkse eersteklasser Sivasspor. Cyriac levert wellicht minder dan 1 miljoen op.

Op die manier is de grote kern al afgeslankt, maar er zijn nog spelers die weg willen. Zo zijn er zeker drie geïnteresseerde teams voor Sebastien Siani (30). Eén daarvan is Toulouse, maar dat is niet de club die al een bod deed. KVO probeert zijn aanvoerder te overtuigen om te blijven met een nieuw contract. Siani zal sowieso geen oorlog maken. Of Knowledge Musona zijn kalmte bewaart, is minder zeker. Zaterdag zegde hij al geblesseerd af en volgens zijn entourage weigerde KVO al meerdere aanbiedingen. Devroe wil alleen spreken bij een bod van minstens 8 miljoen. Een beetje tot wanhoop van Musona.

Vraag is nu vooral of Marc Coucke nog toeslaat op de transfermarkt. Zijn manager Luc Devroe rekent eerder op enkele beloften die hij haalde. Zo is er Ibrahima Bah (18), die overkwam van de B-ploeg van Standard en linksback Laurent Ndenbe (17), die werd weggeplukt van Moeskroen. Die laatste kan misschien zelfs spelen tegen Eupen.

Toch wordt er een potentiële vervanger voor El Ghanassy geciteerd. Het gaat om ­Yahya Boumediene, eveneens een Marokkaanse Belg met goeie voeten. Twee jaar geleden speelde hij bij Moeskroen en daarvoor bij tweedeklassers als Union en ­Seraing. Vorig zomer ging hij naar het Marokkaanse Tanger, maar dat werd geen succes. Coach Yves Vanderhaeghe wil graag nog wat offensieve power, maar of Zinho Gano (zie voorpagina) betaalbaar is, moet blijken.

LOKEREN. Söder en De Sutter twijfelachtig

Aanvallers Robin Söder (knie) en Tom De Sutter (hamstrings) lieten maandag een MRI-scan nemen. Bij Söder wordt morgen beslist of hij de groepstraining kan hervatten. Ook bij De Sutter werd geen ernstige blessure vastgesteld, toch zijn beide spelers twijfelachtig voor Waasland-Beveren. Overmeire zou eind deze week de trainingen hervatten. Koen Persoons is dit weekend geschorst na zijn uitsluiting tegen Moeskroen.

MOESKROEN. Nieuwe middenvelder, Jorge alweer weg

Moeskroen trok met Antun Palic (29) nog een extra middenvelder aan. De Kroaat komt over van het Roemeense Dinamo Boekarest.

Artur Jorge is alweer weg bij Moeskroen. Jorge werd pas enkele weken geleden voorgesteld bij Moeskroen. De 23-jarige centrale verdediger werd gehuurd van de Portugese eersteklasser Braga en moest de potentiële vervanger worden van de naar Antwerp vertrokken Dino Arslanagic.

Niets is minder waar, blijkt nu. Jorge zag blijkbaar geen graten in een seizoen bij Moeskroen en tekende dinsdag een huurcontract bij het Roemeense Steaua Boekarest. Daarmee speelt Jorge in de voorronde van de Champions League tegen Sporting Lissabon.

STANDARD. Mmaee traint apart, beroep tegen schorsing Sa

Standard-aanvaller Ryan Mmaee (19) kreeg van trainer ­Ricardo Sa Pinto te horen dat hij vanaf nu apart moet trainen. Nochtans zou hij dit seizoen volop zijn kans krijgen, maar hij behoorde nog niet tot de wedstrijdkern en was ­vorige week plots ­afwezig door ziekte. Sa Pinto toonde daar weinig begrip voor. Een transfer lijkt dus de beste optie.

Het bondsparket heeft maandag drie speeldagen schorsing en 800 euro boete gevorderd tegen Orlando Sa. De Portugese spits werd zondag op STVV (1-0) door de videoscheidsrechter betrapt op natrappen. Standard en de speler gaan in beroep. Vrijdag zal hij voor de Geschillencommissie verschijnen. Op dezelfde dag spelen de Luikenaars thuis tegen Zulte Waregem. Dan mag Sa sowieso spelen. Gisteren trainden de Rouches één keer. Iedereen was van de partij, behalve Goreux die last heeft van de knie. De rechtsback trainde individueel.

STVV. Legear is een Kanarie, De Roeck meteen het bos in

Jonathan Legear verlaat Standard voor Sint-Truiden. Bij de Kanaries heeft de blonde vleugelspeler zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met optie op een extra seizoen.

Legear, een jeugdproduct van Standard, raakte op een zijspoor terecht toen hij in 2011 Anderlecht verliet voor het Russische Terek Grozny. Na omzwervingen bij KV Mechelen, Olympiakos en Blackpool kwam hij in het voorjaar van 2015 terecht, maar ook daar wilde het niet meer lukken. De tweevoudig Rode Duivel kwam op Sclessin niet meer in de plannen van coach Sa Pinto voor.

Jonas De Roeck (37) is eraan begonnen bij STVV. De opvolger van de ontslagen Bartolomé Marquez deed dat maandag met een uitloopsessie in het bos, vandaag staat de eerste veldtraining op het programma. Zondag is er al zijn eerste match als STVV-coach, tegen landskampioen Anderlecht nog wel.

“Anderlecht is moeilijk, maar een thuismatch tegen Moeskroen is dat ook. Dan verwacht iedereen dat je het spel maakt”, zei De Roeck. “Het Astridpark is anders dan een match met Berchem op Tempo Overijse, maar de essentie blijft hetzelfde. Het niveauverschil schrikt me niet af. Of we Play-off 1 kunnen halen? (lachje) Stel me die vraag halfweg de competitie opnieuw. Nu werk ik match per match.”

WAASLAND-BEVEREN. Twee miljoen voor Gano

Zinho Gano (23) is hot. Drie Engelse clubs (Premier League en Championship) deden hem een voorstel, maar ook binnenlandse teams klopten aan. Zo viel zijn naam nadrukkelijk bij KV Oostende, dat na de recente 0 op 9 met nul (!) gescoorde doelpunten wel een goalgetter kan gebruiken.

Waasland-Beveren zette nog alle middelen in om zijn topschutter te houden, maar door de grote interesse wilden de clubs zelfs de opstapclausule in zijn contract overtreffen. De kans is heel groot dat de aanvaller snel de duurste uitgaande transfer ooit bij de Waaslanders wordt. Er is sprake van meer dan 2 miljoen. Een club als Oostende kan dat betalen, toch? Gano kiest alleszins voor het beste sportieve project. W-Beveren zoekt al beter een vervanger.

De Finse centrale verdediger Valtteri Moren (knie) raakt fit voor Lokeren. Tester Jonathan Benteke werd doorgestuurd. Zaterdag organiseert Waasland-Beveren een sfeeractie voor zijn supporters. De Freethiel opent een half uur vroeger dan normaal zijn deuren. Tussen 18.00 en 19.30 uur organiseert de club een 2+1-actie voor de producten van Jupiler en Pepsi. Voorts wordt er een tapwagen voorzien en is er een openluchtfuif.

ZULTE WAREGEM. Miniabonnementen te koop voor Europa League

Sinds medio maart is Zulte Waregem al zeker van Europees voetbal. We zijn nu vijf maanden later en nog een dikke week en dan kent Essevee op vrijdag 25 augustus de drie tegenstanders in de groepsfase van de UEFA Europa League. Essevee hoopt op tegenstanders zoals Olympique Lyon, Arsenal, Villarreal of Lazio Roma en biedt vanaf vandaag miniabonnementen aan. Europese abonnees krijgen een vaste plaats voor de drie thuiswedstrijden en betalen minder. In tribune 2, waar de spionkop staat, worden ook klapstoelen gemonteerd omdat staanplaatsen niet worden toegelaten in de Europese competities.