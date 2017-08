Blunderende videoref geeft toe dat hij “een inschattingsfout maakte”, selectie beelden lag aan basis van vergissing

De blunder van videoref Yves Marchand, die Zulte Waregem een duidelijke penalty onthield tegen Club Brugge, zindert nog na. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist staat onder druk, want de Pro League eist actie. Verbist vroeg alvast de beelden uit het busje op.

“Zodat ik met eigen ogen kan zien wat er is misgelopen”, zegt hij. “Al heb ik Yves intussen telefonisch gehoord en zijn uitleg gekregen. Hij ziet zijn fout in. Of hij nog videoref kan zijn? De beslissing die ik neem, zal ik eerst aan hem meedelen. Donderdag zit ik met hem en de drie andere videorefs (Kris Bellon, Tim Pots en Christophe Delacour, nvdr.) samen om te zien hoe we dit soort fouten in de toekomst kunnen vermijden.”

Volgens onze info werd de fout overigens gemaakt in de selectie van de beelden. In het busje werden alleen livebeelden (op normale snelheid) bekeken van de fase en op basis daarvan vond het ­videoref-trio dat het geen penalty was. Achteraf bleek op een ander beeld en op herhalingen dat ze fout zaten, maar Marchand had toen al het sein gegeven aan ref Lawrence Visser dat hij het spel mocht hervatten. Te overhaast. Toen we Marchand gisteravond aan de lijn kregen, wou hij bevestigen noch ontkennen. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik een inschattingsfout gemaakt heb en dat ik dat jammer vind voor Zulte Waregem.”

Verbist denkt intussen na over extra oplossingen. Waarschijnlijk zal hij nog extra opleidingen voorzien voor de videorefs, ook als blijk van goodwill richting Pro League.