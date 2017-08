Molenbeekse Syriëstrijder (24) met twee kleuters aan de hand opgepakt in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben de Molenbeekse Syriëstrijder Mehdi Aïda (24) opgepakt. De ISIS-strijder zou onlangs naar Istanbul zijn afgezakt om er een bomaanslag te plegen. De politie schoot anderhalf jaar geleden in Verviers zijn neef dood. Eén familie, twee verijdelde aanslagen.

Hand in hand wandelend met zijn twee kleuters en vrouw Zahri. Zo werd Mehdi Aïda (24) eind vorige week van straat geplukt in de Turkse hoofdstad. Zijn arrestatie verliep zonder incidenten. Volgens anonieme politieagenten die het Turkse persbureau Anadoly en de toonaangevende krant Hürryet tipten, hebben ze een grote vis te pakken. Aïda werd al een tijd geschaduwd en zou op het punt hebben gestaan om in Istanbul een bomaanslag te plegen. Dat hij al jaren internationaal geseind stond en onlangs terugkeerde uit het kalifaat, staat wel vast.

Neef terrorist

Belgische veiligheidsdiensten bevestigden gisteren aan Het Nieuwsblad zijn arrestatie. Aïda stond geseind bij Interpol en hij staat op de OCAD-lijst, als één van de 251 foreign fighters die verdacht worden van terrorisme. Van 160 onder hen wordt vermoed dat ze nog in leven zijn en zich in Syrië of Irak bevinden.

Aïda ruilde Molenbeek in voor Turkije door op 29 november 2014 op een vliegtuig oostwaarts te springen. Het bleek zijn derde poging om zich aan te sluiten bij het kalifaat. Bij Islamitische Staat (ISIS) zou hij als rekruteerder verantwoordelijk zijn geweest voor Franstalige strijders.

Aïda had veel connecties in Molenbeek. Zo stond hij dicht bij Khalid Zerkani, de intussen veroordeeldeKerstman van de jihad. Maar frappanter: hij is de neef van Khalid Ben Larbi (24). De jonge terrorist werd op 15 januari 2016 in Verviers dood­geschoten door elitetroepen van de ­federale politie. Samen met zijn kompaan Sofiane Amghar (26) schoot hij 42 keer met een kalasjnikov op de politie. Het was de ontmanteling van een belangrijke terreurcel. Hun plannen zijn nooit duidelijk geworden, want ze overwogen verschillende opties: een politieagent te ontvoeren, dan wel verkleed als politieagenten in Brussel of Parijs toe te slaan. Aïda zelf wordt volgende week in ons land verwacht.