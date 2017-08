Vlaamse studente (22) sterft op vakantie in Kaapverdië

Maaseik - De 22-jarige studente Gwen Peeters uit Maaseik is op vakantie in Kaapverdië gestorven. De jonge vrouw was begin augustus met haar mama vertrokken naar de eilandengroep voor de westkust van Afrika. In de nacht van woensdag op donderdag 10 augustus overleed Gwen.

De papa van Gwen overleed twee jaar geleden. Gwen was enig kind. Moeder Chantal verliest nu ook haar dochter. Op Facebook geeft moeder Chantal aan dat ze dit plotse overlijden in intieme kring wil verwerken. De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het gaat alleszins om een natuurlijke dood.