Hoe uw jeans of T-shirt eigenlijk het regime van Kim Jong-un steunt

De kans dat u met uw jeans of T-shirt ‘made in China’ eigenlijk – indirect – het regime van Kim Jong-un steunt, is reëel. Onderzoek bracht aan het licht dat Chinese textielfabrikanten hun productie steeds vaker uitbesteden aan ateliers in Noord-Korea. “Ze kunnen het daar 75 procent goedkoper laten produceren.”

Onderzoek van persbureau Reuters brengt de textielindustrie alweer in opspraak. Chinese textielfabrikanten, van wie er ook voor Westerse modeketens werken, zouden een almaar groter deel van hun productie in onderaanneming uitbesteden aan Noord-Korea. Textiel valt niet onder de handelssancties van de VN en daar spinnen de ­Chinezen én het regime van Kim Jong-un garen bij. Volgens de Zuid-Koreaanse handelsorganisatie Kotra exporteerde Noord-Korea vorig jaar voor zo’n 637,3 miljoen euro aan textiel, ruim een kwart (27 procent) van de totale export van het land.

Pure misleiding

Toch vindt u in de winkels geen kledij met het etiket ‘Made in North-Korea’. De kledij wordt gewoon verscheept naar China, waar er ‘Made in China’-labels worden ingenaaid. Pure misleiding van de consument. “We vragen de Chinese leveranciers of ze open willen zijn naar hun klanten, maar het kan zijn dat de uiteindelijke koper zich er niet bewust van is dat de kleding in Noord-Korea is gemaakt. Dat ligt namelijk nogal gevoelig”, vertelt een zakenman in de Chinese grensplaats Dandong aan Reuters.

Excuses aanbieden

En wat niet weet, niet deert ... tot de misleiding aan het licht komt. Vorig jaar nog moest het Australische sportmerk Rip Curl zijn excuses aanbieden toen bleek dat een deel van zijn skikleding in de buurt van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang was geproduceerd. ­Volgens de Australische textielvakbond is dat een wijdverspreid gebruik: “In de industrie wordt ernaar verwezen als ‘Made in China plus one’, waarbij een deel van het werk in China gebeurt en een deel in Noord-Korea.”

Noord-Korea telt vijftien grote textielbedrijven, elk met meerdere fabrieken, en nog een hele rist middelgrote ateliers. Stuk voor stuk zijn ze eigendom van de staat... en dus indirect van de ‘geliefde leider’. Al zal dat de Chinezen worst wezen: “Chinese fabrikanten kunnen hun kleding in Noord-Korea 75 procent goedkoper laten produceren”, zegt een textielagent. Noord-Koreanen blijken niet alleen een pak productiever – “Ze kunnen elke dag 30 procent meer kleding vervaardigen dan een Chinese arbeider” –, het gemiddelde loon (zo’n 160 dollar per maand) ligt ook nog eens een derde lager dan in China.

“Maar”, zo klinkt het nog, “Noord-Koreanen zijn niet zoals Chinese fabrieksarbeiders die enkel voor het geld werken. Ze hebben een andere attitude: ze geloven dat ze werken voor hun land en voor hun leider.”