Privacycommissie geeft gegevensbescherming bij Worldline een dikke “onvoldoende”

Brussel - Worldline, het bedrijf dat in opdracht van banken het geautomatiseerde betalingsverkeer regelt, eerbiedigt de privacyregels niet. Dat meldt het weekblad Knack woensdag op basis van twee recente aanbevelingen van de Privacycommissie.

In 2013 heeft Worldline een aantal van zijn diensten uitbesteed aan onderaannemingen van de Atos-groep buiten Europa. De voorzitter van de Privacycommissie, Willem Debeuckelaere, zegt in een interview met Knack dat de bescherming van persoonsgegevens bij die outsourcing of uitbesteding contractueel onvoldoende gewaarborgd is.

Sarah Thomas, woordvoerster van Worldline, benadrukt in een reactie aan Knack dat ze “nooit een veiligheidsprobleem of gegevenslek” hebben vastgesteld. Ook Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, benadrukt dat “niemand schade heeft geleden”.