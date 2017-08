België trekt te weinig hoogopgeleide migranten aan

Brussel - België scoort niet zo goed in het aantrekken van hooggeschoolde migranten. Nochtans hebben we in de komende jaren liefst 1,1 miljoen hooggeschoolden extra nodig door de vergrijzing en de toegenomen vraag op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in opdracht van hr-bedrijf Randstad.

Niet alleen telt België in vergelijking met heel wat OESO-landen weinig hoogopgeleide migranten ten opzichte van de totale migrantenpopulatie, het aandeel is ook niet gestegen tussen 2001 en 2011. In bijna alle andere OESO-landen was er wel een toename, zegt Randstad.

Het is nog afwachten hoe problematisch dat zal zijn. De onderzoekers stellen vast dat er in België een sterke stijging zit aan te komen van het aantal hooggeschoolden in de beroepsbevolking. In 2030 zal volgens hun voorspelling iets meer dan 40 procent van de Belgische beroepsbevolking hooggeschoold zijn.

Een hoog aandeel hooggeschoolden verzacht het effect van de zogenaamde demografische tijdbom. Hooggeschoolden werken gemiddeld meer uren per week. “Deze gegevens relativeren enigszins het relatief lage aandeel hooggeschoolde migranten”, concludeert Randstad.