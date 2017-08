Benteke en Crystal Palace moeten sterspeler Zaha maand missen

Wilfried Zaha is pas halverwege september weer beschikbaar voor Crystal Palace, het team van Rode Duivel Christian Benteke. De aanvaller raakte zaterdag in de door zijn club met 0-3 verloren thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town geblesseerd aan de knie. Zijn Nederlandse trainer Frank de Boer van Crystal Palace vreesde toen al Zaha een tijd kwijt te zijn. Na onderzoek is duidelijk geworden dat de Ivoriaan zeker vier weken niet kan voetballen.

Zaha werd de voorbije twee seizoenen bij Crystal Palace uitgeroepen tot beste speler. In mei ondertekende de 24-jarige spits een nieuw vijfjarig contract.

Crystal Palace speelt zaterdag in de tweede speelronde van de Premier League tegen Liverpool, en een week later is Swansea City de tegenstander. Tussendoor is nog de ontmoeting met Ipswich Town in de League Cup. Zaha moet daarna ook de WK-kwalificatiewedstrijden van Ivoorkust tegen Gabon op 2 en 5 september aan zich voorbij laten gaan.

# Belga context ## Related picture(s) [Premier League - FBL - ENG - PR - MAN UTD ...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)