Ryanair beschuldigt Duitse overheid, Lufthansa en Air Berlin van groot complot tegen hen

Ryanair heeft naar eigen zeggen in Duitsland en op Europees niveau een klacht ingediend tegen “de duidelijke samenzwering die zich afspeelt in Duitsland tussen de overheid, Lufthansa en Air Berlin”. De Ierse lowcostmaatschappij vreest dat de resten van Air Berlin, dat het faillissement heeft aangevraagd, bij Lufthansa terecht zullen komen.

Air Berlin vroeg het faillissement aan nadat grootaandeelhouder Etihad had gezegd geen financiële steun meer te zullen verlenen. Alle vluchten kunnen voorlopig nog plaatsvinden, mede dankzij een overbruggingskrediet van 150 miljoen van de Duitse overheid. Ondertussen wordt gezocht naar koper voor levensvatbare onderdelen. Met Lufthansa wordt al onderhandeld daarover.

Dat is niet naar de zin van Ryanair. “Deze kunstmatige insolventie is duidelijk op poten gezet zodat Lufthansa een schuldenvrij Air Berlin kan overnemen. Dat zou een inbreuk zijn op alle Duitse en Europese mededingingsregels”, zegt de Ierse maatschappij in een persbericht. Ryanair wil dat de Europese Commissie onmiddellijk optreedt. “Duitse klanten en bezoekers zullen hogere tarieven krijgen om dit Lufthansa-monopolie te betalen.”

De Duitse viceminister van Economische Zaken Matthias Machnig wijst de stelling van Ryanair van de hand. Van een volledige overname van Air Berlin door één maatschappij is geen sprake, zegt hij. Daardoor is de concurrentie verzekerd. Het overbruggingskrediet ziet hij niet als ontoelaatbaar. Tienduizenden Air Berlin-klanten dreigden in het midden van de vakantieperiode vast te zitten. De regering staat volgens de viceminister in contact met de Europese Commissie.