Zevende keer Juventus? Mertens, Nainggolan én Milan azen op de troon van de Oude Dame: “Juve is titelmoe”

Dit weekend is het weer tijd voor calcio aangezien de Serie A op gang trekt met een wedstrijd tussen kampioen Juventus en Cagliari. De Oude Dame gaat voor zijn zevende opeenvolgende titel, maar de concurrentie lijkt dit seizoen net iets sterker dan de voorbije jaren. Het Napoli van Dries Mertens, Roma van Radja Nainggolan en vernieuwde AC Milan azen op de troon van La Juve.

Zo ging het vorig seizoen...

Er was tijdens het seizoen 2016-2017 weinig te doen aan Juventus. De Bianconeri leidden de Serie A nagenoeg van start tot finish en verloren aan het einde van de rit slechts vijf wedstrijden, waarvan geen enkele in Turijn. Goalgetter Gonzalo Higuain scoorde uiteindelijk 24 keer, terwijl de oerdegelijke defensie van Juve weer veruit de minste doelpunten slikte. Het recept dat hen een nieuw record opleverde: een zesde opeenvolgende scudetto, plus een derde opeenvolgende Italiaanse dubbel met de beker.

Dries Mertens had een wonderseizoen bij Napoli en deed lang mee voor de titel van ‘capocannoniere’, maar strandde met 28 goals op slechts eentje van Edin Dzeko. Napoli en Roma, met alweer een beresterke Radja Nainggolan als spelmaker, bewezen offensieve machines te zijn maar kwamen uiteindelijk respectievelijk vijf en vier punten tekort voor de titel.

Daarachter had Jordan Lukaku het moeilijk om zich te tonen bij Lazio, dat onder impuls van coach Simone Inzaghi wel een knappe vijfde plek liet noteren. Achter seizoensrevelatie Atalanta. Milan moest tevreden zijn met een zesde plek maar haalde wel eindelijk nog eens een Europees ticket binnen. Inter liet een zwak seizoen noteren en eindigde als zevende voor Fiorentina, Torino en het Sampdoria van Dennis Praet.

“Juventus is misschien wel titelmoe”

Over naar het nieuwe seizoen. Juventus is opnieuw de grote favoriet voor de titel. Het verloor wel defensieve rots Leonardo Bonucci aan Milan en zag Dani Alves vertrekken, maar het kocht vooral offensief sterk in met Douglas Costa en Federico Bernardeschi. Bovendien staat achterin toptalent Daniele Rugani klaar om Bonucci te doen vergeten en is Claudio Marchisio eindelijk weer 100 procent fit. Het is bovendien het laatste seizoen van clublegende Gigi Buffon.

Toch twijfelt Eleven Sports-commentator Michael Van Vaerenbergh eraan dat Juve zomaar richting scudetto voetbalt. “Een Juventus dat misschien wel titelmoe is”, stelt hij. “Bij Juve liggen de spelers volgens mij meer wakker van een nieuwe succesvolle Champions League-campagne dan van een zevende opeenvolgende titel. Ik zie het somber in voor de Oude Dame, ook omdat het voor Max Allegri misschien wel het jaar teveel zou kunnen zijn. Toch wel wat ruzietjes gehad (niet alleen met Bonucci, maar ook met Paulo Dybala) vorig seizoen. Heeft hij de kleedkamer wel goed in handen?”

Foto: Photo News

Dus zet Van Vaerenbergh zijn geld op die andere traditieclub: Milan. “Verandering van spijs doet eten. Na zes keer Juve mag het echt wel eens iemand anders zijn en deze keer geloof ik er echt in. Milan is erg actief geweest op de transfermarkt en zijn een erg evenwichtig team geworden.Er waren al Gigio Donnarumma en Alessio Romagnoli, maar met Bonucci haalde Milan de beste verdediger van Italië weg bij Juve. De Rossoneri hebben ook uitstekend ingekocht op de vleugels: Ricardo Rodriguez en Andrea Conti zijn echt goeie backs met een prima voorzet in de voeten, plus Conti is ook iemand die zijn goaltjes meepikt. Voeg daar dan nog Lucas Biglia aan toe, het jonge enthousiasme van Franck Kessié en André Silva, plus de fitte Giacomo Bonaventura en creatieve Suso. Ik ben heel positief over dit Milan.”

En Napoli en Roma dan? “Napoli brengt het mooiste voetbal van Europa. Maurizio Sarri predikt offensief voetbal en die drie kleine jongens voorin hebben de ballen maar binnen te schieten. Mertens en co gaan waarschijnlijk op hun elan voort, maar het probleem bij de Partenopei is de defensie. Kalidou Koulibaly en Raoul Albiol vormen geen gouden duo. Ik zie Napels weer applaus krijgen van jan en alleman, maar het gaat geen prijzen opleveren. Roma? Dat valt buiten de Champions League-plaatsen net omwille van het vertrek van Luciano Spalletti. Eusebio Di Francesco is een goeie coach en eentje die perfect past binnen het project van de nieuwe sportief leider Monchi. Maar Mo Salah is weg (vooral Dzeko zal het merken dat de ‘Egyptische Messi’ vertrokken is), net als Antonio Rudiger, Francesco Totti is gestopt en er werd eigenlijk geen grote namen gehaald. De contractverlenging van Radja Nainggolan was puur symbolisch, een doekje voor het bloeden.”

Op vier dus geen AS Roma, maar wel Inter. “Het is nog koffiedik kijken wat Inter dit seizoen gaat presteren. Ze hadden eigenlijk vorig seizoen al op papier een ploeg die Champions League-voetbal moest kunnen afdwingen. Met Spalletti hebben ze nu echter een coach die gewend is om een chaotisch boeltje bij mekaar te kuisen. Hij gaat het beste uit jongens als Joao Mario, Mauro Icardi en Ivan Perisic halen. Maar ze komen wel nog wat tekort om Milan, Juve en Napoli bij te benen. Opvallend dat Inter zo vaak achter het net gevist heeft op de transfermarkt, terwijl Milan telkens de bullseye raakte.”

Voor de volledigheid: Van Vaerenbergh voorspelt Lazio op een zesde plaats voor Sampdoria of Atalanta. En de degradatie? “Hellas Verona zie ik overleven. De andere twee nieuwkomers SPAL en Benevento boeken een retourticket naar Serie B. En Crotone gaat ze vergezellen. No way dat die twee seizoenen op rij zo’n miraculeuze ontsnappingspoging tot een goed einde gaan brengen.”

Foto: Photo News

De Belgen

Bij de Belgen in de Serie A is het uiteraard vooral uitkijken naar Mertens en Nainggolan. “Hen zie ik de positieve lijn doortrekken”, zegt Van Vaerenbergh. “De muizenissen in het hoofd van Nainggolan zijn nu helemaal verdwenen met dat nieuwe contract. Hij wordt ook echt naar zijn prestaties verloond nu. Geen idee of hij nog eens in de dubbele cijfers kan raken, maar hij zal zijn goaltjes wel meepikken.”

“Mertens zie ik opnieuw meedoen voor de titel van topschutter. Dat systeem van Sarri is volledig op zijn lijf geschreven. Hij kan zich laten uitzakken, laat zich mee betrekken in het spel en is vliegensvlug weer in de zestien meter om met een kattepootje een logge verdediger te slim af te zijn. Als Lorenzo Insigne en José Callejon ook snel zelf scoren, zullen ze maar al te graag Driesje in stelling brengen.”

Maar er zijn ook nog andere Belgen te bewonderen in Italië, zoals Lukaku bij Lazio en Praet bij Sampdoria. “Lukaku moet proberen om nog meer wedstrijden op niveau te spelen. Hij heeft defensief stappen gezet, maar vaak zijn Jordans voorzetten nog te slordig. Inzaghi moet hem ook vertrouwen geven in de grotere wedstrijden en dan zie ik het zeker goedkomen. Ook voor de Rode Duivels zou een positieve evolutie van Lukaku ideaal zijn”, vindt Van Vaerenbergh.

“Ook Praets laatste pass moet beter. Hij gaf amper één assist vorig seizoen en scoorde slechts één goal. Hij werd wel niet altijd op zijn favoriete positie uitgespeeld. Een paar keer op links, zoals onder Besnik Hasi bij Anderlecht, en daar zag je weer de verbetenheid die hem typeerde bij paars-wit. Praet is een ontzettend intelligente voetballer en ik denk dat hij het Italiaanse voetbal alsmaar beter leert kennen. Sampdoria zou trouwens weleens de verrassing kunnen zijn. Marco Giampaolo is een veeleisende coach, maar iemand die tijdens wedstrijden heel snel en juist kan ingrijpen.”

Een eerste seizoen in Italië is altijd het lastigste. Er wordt veel meer gefocust op tactiek en defensieve organisatie dan in andere landen, en dat is aanpassen. Ook voor Praet dus. Verder is het uitkijken naar het eerste seizoen van Timothy Castagne bij Atalanta, waar hij de nieuwe straaljager op rechts moet worden in een 3-4-3. Bij Cagliari hoopt Inter-huurling Senna Miangue door te breken en bij Chievo staat Samuel Bastien voor een belangrijk seizoen.

Foto: Photo News

De belangrijkste transfers (tot nu toe):

Douglas Costa: van Bayern naar Juventus voor 6 miljoen (gehuurd + optie 40 miljoen)

Leonardo Bonucci: van Juventus naar Milan voor 42 miljoen

Federico Bernardeschi: van Fiorentina naar Juventus voor 40 miljoen

André Silva: van Porto naar Milan voor 38 miljoen

Franck Kessié: van Atalanta naar Milan voor 8 miljoen (gehuurd +optie 20 miljoen)

Andrea Conti: van Atalanta naar Milan voor 25 miljoen

Matias Vecino: van Fiorentina naar Inter voor 24 miljoen

Hakan Calhanoglu: van Bayer Leverkusen naar Milan voor 22 miljoen

Dalbert: van Nice naar Inter voor 20 miljoen

Ricardo Rodriguez: van Wolfsburg naar Milan voor 18 miljoen

Lucas Biglia: van Lazio naar Milan voor 17 miljoen

Rick Karsdorp: van Feyenoord naar Roma voor 14 miljoen

Lorenzo Pellegrini: van Sassuolo naar Roma voor 10 miljoen

Adam Ounas: van Bordeaux naar Napoli voor 10 miljoen

Marco Benassi: van Torino naar Fiorentina voor 9,5 miljoen

Lucas Leiva: van Liverpool naar Lazio voor 6 miljoen

Adam Marusic: van Oostende naar Lazio voor 6,5 miljoen

Timothy Castagne: van Genk naar Atalanta voor 6 miljoen

Aleksander Kolarov: van Man City naar Roma voor 5 miljoen

Bram Nuytinck: van Anderlecht naar Udinese voor 3 miljoen

Programma eerste speeldag: