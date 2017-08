AA Gent vist achter het net: Jelle Van Damme kiest voor Antwerp

Jelle Van Damme heeft zijn keuze gemaakt. De 33-jarige verdediger wijst een aanbod van AA Gent af en heeft een mondelinge overeenkomst gesloten met Antwerp. Van Damme zal er een contract tekenen voor twee seizoenen. Al moet hij nog wel een finale “go” krijgen van zijn club LA Galaxy, dat eerst een vervanger wil aantrekken.

AA Gent zette de voorbije dagen hoog in op de 33-jarige ex-Rode Duivel Jelle Van Damme van LA Galaxy. Als Belg en linkspoot was hij voor de Buffalo’s de geknipte vervanger van Gershon, die naar het Israëlische Maccabi Haifa trekt.

Maar AA Gent verliest de strijd tegen Antwerp. Het bod van AA Gent was nochtans hoger dan dat van de Antwerpenaren, maar Van Damme keert vooral terug naar België om zijn kinderen Cruz en Cleo vaker te zien. Die wonen in Hasselt bij zijn ex-vriendin Elke Clijsters. Van Damme gaat daarom ook opnieuw in Limburg wonen en dan is Gent veel minder ideaal om te gaan voetballen. Dagelijkse files van en naar de Kennedytunnel, die vermijdt Van Damme door voor Antwerp te kiezen. Het is nu wachten tot LA Galaxy een vervanger heeft voor Van Damme om de transfer definitief af te ronden. Dat wordt allicht de Fransman Michael Ciani. De ex-speler van Charleroi, Auxerre, Bordeaux en Lazio Roma zit momenteel zonder club.

Van Damme speelde in het verleden onder meer voor Ajax, Werder Bremen, Anderlecht, Wolverhampton en Standard.