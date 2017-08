Carlos Bacca gaat opnieuw in Spanje voetballen

Carlos Bacca heeft een nieuwe club gevonden. De Colombiaanse aanvaller die ooit het mooie weer maakte bij Club Brugge wordt door AC Milan voor één seizoen uitgeleend aan het Spaanse Villarreal CF, dat ook een optie tot aankoop bedong.

Carlos Bacca werd in januari 2012 door Club Brugge weggeplukt uit Colombia. Een seizoen later schopte de aalvlugge Colombiaan het tot het topschutter van de Jupiler Pro League en Profvoetballer van het Jaar in ons land. Het leverde hem een toptransfer op naar FC Sevilla, waarmee hij zowel in 2014 als in 2015 de Europa League won. Bacca scoorde twee keer in de finale van 2015.

Het sein voor AC Milan om enkele maanden later 30 miljoen euro neer te tellen voor Bacca. Bij de Italiaanse topclub scoorde hij de voorbije twee seizoenen 31 competitiegoals. Toch mag hij nu vertrekken naar Villarreal, de nummer vijf van de Primera Division afgelopen seizoen.