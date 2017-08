KV Kortrijk strikt Algerijnse rechtsback en pronkt met zijn dribbelkunsten

Kortrijk - KV Kortrijk heeft woensdag bekendgemaakt dat de Algerijnse rechtsachter Youcef Attal de defensie van de Kerels komt versterken. Attal komt op huurbasis over van Paradou AC in zijn thuisland. Kortrijk bedong ook een aankoopoptie.

Voor de 21-jarige Attal - volgens Kortrijk “het prototype van een moderne vleugelverdediger, hij kan zowel op de links- als de rechtsback uit de voeten en kan ook als rechtermiddenvelder uitgespeeld worden” - wordt het zijn eerste avontuur in Europa. Het afgelopen seizoen bewerkstelligde Attal met Paradou als kampioen in tweede klasse promotie naar de Algerijnse eerste klasse.

In juni dit jaar werd Attal ook voor het eerst opgeroepen voor het Algerijns nationaal elftal. Hij speelde mee in de oefenwedstrijd tegen Guinee (2-1 zege) en de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup tegen Togo (1-0 zege). In die laatste wedstrijd werd hij zelfs uitgeroepen tot Man van de Match.