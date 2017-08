België sleept Chickfriend voor de rechter

Brussel - De Belgische staat stelt zich burgerlijke partij tegen de personen die de fraude hebben gepleegd die aan de oorsprong van de fipronilbesmetting in de eiersector zou liggen. Dat schrijven De Tijd en L’Echo woensdag, een goede bron bevestigt het nieuws.

Onder meer in België en Nederland onderzoekt het gerecht hoe de insecticide fipronil in de eieren van legkippen terecht is kunnen komen. Een kleine maand nadat het nieuws daarover bekend is geraakt, is een vijftiental Europese landen rechtstreeks of onrechtstreeks door de besmetting getroffen. In Nederland zijn twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend opgepakt. Ze worden ervan verdacht fipronil te hebben gebruikt bij het ontluizen van kippenstallen.

In België blijven 21 kwekerijen bij wijze van voorzorgsmaatregel geblokkeerd door het Federaal Voedselagentschap (FAVV).