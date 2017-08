Lokeren verhuurt Branislav Ninaj voor de rest van het seizoen aan Osmanlispor

Lokeren - Sporting Lokeren heeft woensdag laten de Slovaak Branislav Ninaj voor de rest van het seizoen uit te lenen aan het Turkse Osmanlispor. De Turken bedongen ook een aankoopoptie.

De 21-jarige Ninaj streek in de zomer van 2015 op Daknam neer. Lokeren had hem overgenomen van Slovan Bratislava in zijn thuisland. In het Waasland kon de Slovaak zich nooit opwerken tot een vaste basiskracht. De voorbije twee seizoenen kwam hij toch nog tot 40 officiële optredens (en één goal) voor Lokeren.

Osmanlispor eindigde vorig seizoen op de dertiende plaats in de Turkse Süper Lig. Afgelopen weekend verloor het op de eerste competitiespeeldag met 3-1 tegen Malatyaspor.