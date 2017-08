Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zit donderdag samen met videorefs: “We gaan op zoek naar oplossingen”

Brussel - Scheidsrechtersbaas Johan Verbist gaat donderdag samenzitten met de vier videorefs in de Jupiler Pro League om te bespreken hoe blunders als afgelopen weekend in Zulte Waregem-Club Brugge vermeden kunnen worden.

In de 75e minuut van de openingswedstrijd van de derde speeldag tikte Club-verdediger Brandon Mechele zijn tegenstander Peter Olayinka in het strafschopgebied duidelijk aan tegen de voet. Scheidsrechter Lawrence Visser, die in het Regenboogstadion nochtans kon rekenen op de hulp van de Video Assistant Referee (VAR), floot evenwel geen penalty.

De gemoederen laaiden hoog op en vooral videoref Yves Marchand moest het ontgelden. Hij bracht Visser niet op de hoogte van de strafschopfout. Behalve kordate maatregelen eiste de Pro League, die veel geld investeerde in de VAR, het ontslag van Marchand.

Zo ver komt het vooralsnog niet. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zit donderdag samen met videorefs Marchand, Kris Bellon, Tim Pots en Christophe Delacour. “We moeten eens bekijken wat er verkeerd is gegaan en hoe we de fouten kunnen aanpakken. We gaan op zoek naar oplossingen”, bevestigde Verbist, die alvast de gearchiveerde beelden van wat er zich afspeelde in het busje heeft opgevraagd. De scheidsrechtersbaas heeft Visser en Marchand ook al aan de lijn gehad.