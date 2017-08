Primera Division: nieuwe tweestrijd Real Madrid en Barcelona, of kan Carrasco met Atlético nog eens verrassen?

Vrijdag rolt ook in de Spaanse Primera División de bal weer. De twee topfavorieten in La Liga, Real Madrid en Barcelona komen pas zondag in actie. Vechten de ‘grote twee’ het opnieuw onder elkaar uit, of kan Rode Duivel Yannick Carrasco met Atlético hen nog eens naar de kroon steken? En kunnen Januzaj, Bakkali en Vermaelen hun carrière weer op de rails krijgen in Spanje? Ondertussen deelde Real Madrid al de eerste tik uit door de Spaanse supercup overtuigend te winnen van Barça.

Hoe was het vorig seizoen?

Real Madrid kroonde zich in 2017 voor de 33ste keer tot kampioen van Spanje. Daarmee telt de Koninklijke nu 9 kampioenschappen meer dan de rivaal uit Barcelona. Real stond bijna het hele seizoen lang aan kop, terwijl Barça een eerder wisselvallig seizoen kende. Vijf wedstrijden voor het eind maakte de Catalanen het nog even spannend door met 2-3 te gaan winnen in Santiago Bernabeu, met onder meer een memorabel doelpunt van Messi. Real Madrid verloor daarna echter geen punten meer en hield zo 3 punten over op zijn dichtste concurrent.

De ‘derde hond’ in het gevecht, Atlético Madrid, eindigde als derde op 15 punten van hun stadsgenoot. Dat is veel voor een ploeg die het de ‘grote twee’ de afgelopen jaren flink lastig maakte. In 2014 pakte het, met Courtois in doel, zelfs nog de Spaanse titel. Afgelopen seizoen verloor Atlético vooral in de eerste helft van het seizoen te veel punten.

Tot in januari leek Sevilla, met strateeg Jorge Sampaoli aan het hoofd, de rol van Atlético over te nemen en kon het Real Madrid en Barcelona onder druk zetten. Maar in de tweede helft van het seizoen vielen de Andalusiërs zwaar terug. Het strandde uiteindelijk op 21 punten van kampioen Real op de vierde plaats. Verder finishten Villarreal, Real Sociedad en Athletic Bilbao op de Europese plaatsen. Het gepromoveerde Alavés zorgde voor een verrassing door op de negende plaats te eindigen. Málaga, Valencia en Celta de Vigo, dat de halve finales van de Europa League bereikte, stelden teleur. Gijón, Osasuna en Granada verloren hun plaats in La Liga.

Joos: “Nieuw duel Real-Barça, wat anders?”

Filip Joos, die de Primera División op de voet volgt voor Play Sports, ziet het seizoen 2016-2017 opnieuw op een tweestrijd tussen Barcelona en Real Madrid uitdraaien. Toch hoopt hij dat Atlético nog een rol kan spelen. “Atlético was vorig jaar minder, maar zij zullen het dit seizoen opnieuw spannend moeten houden. Diego Simeone heeft zijn ploeg kunnen samenhouden. Onder meer Griezmann is gebleven, terwijl die zeker weg kon. Dat toont toch dat er nog iets leeft bij Atlético. Ze zullen niet opnieuw op 15 punten eindigen, maar de grote twee echt bedreigen wordt moeilijk.”

Real Mardrid verkocht dan wel Alvaro Morata aan Chelsea en kocht enkel een aantal jonge talenten met Hernández en Ceballos, maar de ploeg lijkt niet verzwakt. “Als Real wil, dan zijn ze erg sterk. Onder Zidane kunnen ze een wedstrijd ook echt op slot gooien.” Enkel de leeftijd en de fysieke paraatheid van Cristiano Ronaldo lijken in Madrid voor twijfels te kunnen zorgen. “Maar zonder Ronaldo is Real niet slechter”, zegt Joos. “Zidane durft te roteren en Ronaldo meer te sparen, waardoor jongens als Isco en Asensio meer hun kans krijgen, en die doen het ook goed.” Dat het qua inkomende transfers relatief stil bleef bij Real, vindt Joos logisch. “De ploeg echt versterken is moeilijk. Enkel in de breedte mocht er wat bij en dat hebben ze ook gedaan”.

Barcelona leek vorig jaar bij momenten de beste ploeg, maar presteerde niet constant genoeg om aanspraak te maken op de titel. “In die epische wedstrijd tegen Real, vond ik Barça zeker beter. Het is nu aan nieuwe coach Ernesto Valverde om daar weer een constante in te krijgen”, meent Joos. Intussen vertrok natuurlijk wel sterspeler Neymar naar PSG voor 222 miljoen euro. Hoe moet het nu verder met Barcelona? “Eigenlijk valt er geen zinnig woord over te zeggen zolang er geen vervanger is. Dembélé, Coutinho, misschien zelfs Mbappé? De nieuwe speelstijl zal afhangen van wie erbij komt.” Maar ook de huidige ploeg moet zijn niveau opnieuw opkrikken. Vooral Busquets en Suarez bleven lang onder hun niveau. “Met het vertrek van Luis Enrique leek de honger wat weg bij een aantal spelers. Ik ben benieuwd of Valverde dat kan keren.” Voorlopig haalde Barcelona met Paulinho, Nelson Semedo en eigen jeugdproduct Deulofeu nog geen echt grote namen binnen. Barcelona bleek ook kansloos in de Spaanse supercup.

Atlético Madrid staat dit seizoen voor een nieuw hoofdstuk met het nieuwe stadion. “Ik vind het doodzonde dat ze Vincente Calderon verlaten hebben. Dat stadion weerspiegelde de ziel van dat elftal en coach Simeone. Het is nog afwachten wat dat gaat geven in het nieuwe stadion, dat in een totaal andere wijk ligt”, verklaart Joos. “Gelukkig zijn de belangrijkste spelers gebleven, zodat de spirit van het team hopelijk onaangetast blijft.” Door een transferverbod kon Atlético zijn ploeg ook niet versterken. Het haalde wel Vitolo van Sevilla, maar die moest uitgeleend worden aan Las Palmas. Het dreigt dus opnieuw een moeilijk seizoen te worden voor de ploeg van Rode Duivel Yannick Carrasco.

En de rest?

Na die grote drie zijn het al enkele jaren dezelfde ploegen die het goed doen: Sevilla en Villarreal. Afgelopen seizoen kwam daar ook Real Sociedad, de nieuwe club van Adnan Januzaj bij. “Sevilla blijft een sterk collectief, zonder grote namen”, zegt Joos. Omdat Sampaoli bondscoach van Argentinië werd, moesten ze op zoek naar een nieuwe trainer. Die vonden ze met Berizzo bij Celta. “Ik ben benieuwd wat hij kan doen, maar beter doen dan de afgelopen jaren wordt sowieso niet gemakkelijk.” Villarreal draait na een passage in tweede klasse al enkele jaren opnieuw mee bovenin. Dat doet het vooral met Spaanse spelers en enkele jonge nieuwkomers, zoals ex-Genkenaar Enes Ünal. Met Carlos Bacca, ex-Club Brugge, haalde het nog extra aanvallende stootkracht in huis. “Villarreal speelt realistisch voetbal. Niet echt aantrekkelijk, maar ze halen er wel resultaten mee”, aldus Joos. “Dan ben ik veel meer fan van Real Sociedad. Die spelen onder coach Eusebio echt fantastisch.”

Wat kunnen de Belgen?

Adnan Januzaj moet zijn carrière herlanceren bij datzelfde Real Sociedad na twee mislukte uitleenbeurten, bij Dortmund en Sunderland. “Maar hij zal zijn tenen moeten uitkuisen, want Sociedad heeft veel goeie spelers”, volgens Joos. “Hij mag eigenlijk niet meer mislukken, want dan komt het niet meer goed, denk ik.”

Hetzelfde geldt voor Zakaria Bakkali, ooit een veelbelovend talent bij PSV, maar intussen is het al bijna vier jaar geleden dat hij zijn debuut maakte voor de Rode Duivels. Na een lastige periode bij Valencia, hoopt hij nu op meer speelminuten bij Deportivo La Coruña. Joos: “Voor goeie voetballers is het vaak nog moeilijker om zich door te zetten bij kleinere clubs in Spanje. Maar hij moet bewijzen dat hij het verdient om bij een grotere ploeg te spelen.”

Maar ook bij de grotere clubs is het niet altijd gemakkelijk. Na een succesvol eerste seizoen, met een doelpunt in de finale van de Champions League tegen rivaal Real, had ook Yannick Carrasco een lastig tweede jaar bij Atlético Madrid. Hij speelde wel veel, maar het was allemaal wat minder. “Het zal opnieuw beter moeten voor Carrasco. Aan het systeem ligt het alleszins niet, want hij past perfect bij de tactiek van Simeone. Ook met het oog op het WK met de Rode Duivels moet hij weer op zoek naar een positieve flow.”

Een andere potentiële belangrijke schakel bij de Rode Duivels, Thomas Vermaelen, zit een beetje vast bij Barcelona. Joos: “Normaal gezien is het einde verhaal voor Vermaelen bij Barcelona. Hopelijk krijgt hij elders minuten met oog op het WK. Want op het EK in Frankrijk toonde hij dat hij nog niet versleten is.” Afgelopen jaar werd Vermaelen al eens uitgeleend, aan AS Roma, maar dat was geen succes. “Hij begon ongelukkig met een rode kaart en de uitschakeling in de voorronde van de Champions League. Daar is hij eigenlijk nooit van hersteld. Maar een goeie Vermaelen kan nog altijd mee bij een topclub, misschien niet bij Barcelona, maar wel bij een andere goede ploeg”, zegt Filip Joos.

De belangrijkste – en duurste – transfers (tot nu toe)

Neymar van Barcelona naar PSG (222 miljoen euro)

Morata van Real Madrid naar Chelsea (65 miljoen euro)

Paulinho van Guangzhuo Evergrande naar Barcelona (40 miljoen euro)

Vitolo van Sevilla naar Atlético Madrid (36 miljoen euro)

Nelson Semedo van Benfica naar Barcelona (30,5 miljoen euro)

Danilo van Real Madrid naar Manchester City (30 miljoen euro)

Theo Hernández van Atlético Madrid naar Real Madrid (30 miljoen euro)

Luis Muriel van Sampdoria naar Sevilla (20 miljoen euro)

Mateo Musacchio van Villarreal naar AC Milan (18 miljoen euro)

Dani Ceballos van Real Betis naar Real Madrid (17 miljoen euro)

Simone Zaza van Juventus naar Valencia (16 miljoen euro)

